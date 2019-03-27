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Украина экспортировала рекордное количество свинины
16:02 26.03.2019 |
В первые два месяца 2019 года Украина установила новый рекорд по поставкам свинины на внешние рынки.
Об этом со ссылкой на данные Таможенной службы сообщает Ukrainian Food Export Board.
Всего в январе-феврале было экспортировано 69 тыс. т свинины, что на 77,4% превышает показатель 2017 года (36 тыс. т) и на 42,7% - 2018-го (44,5 тыс. т).
Основными рынками сбыта свинины в феврале были: Саудовская Аравия - 8,4 тыс. т, Нидерланды - 4,4 тыс. т, Словакия - 3,2 тыс. т, Азербайджан - 1,9 тыс. т, Ирак - 1,5 тыс . т, Армения - 1,3 тыс. т, Германия - 1,3 тыс. т, Молдова - 1,14 тыс. т.
В то же время экспорт курятины в феврале текущего года почти достиг уровня 2017 года и составил 9,7 тыс. тонн общей стоимостью 3,8 млн долларов.
Основными странами-поставщиками курятины были: Польша - 6,3 тыс. т, Венгрия - 1,3 тыс. т и Германия - 890 т.
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