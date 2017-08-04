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Зараженные фипронилом яйца обнаружены в 45 странах мира
08:20 06.09.2017 |
Следы фипронила в куриных яйцах обнаружены в 45 странах по всему миру, в том числе - в большинстве стран Европейского союза. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, распространенном в понедельник, 5 сентября. "Яичный скандал" пока не затронул лишь два государства ЕС - Хорватию и Литву. Зараженные пестицидом яйца были найдены также в Канаде и еще 18 государствах в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.
Министры сельского хозяйства стран-членов ЕС на встрече в Таллине 5 сентября обсудили последствия скандала и меры, предотвращающие распространение загрязненной продукции. После того, как в куриных яйцах в странах Евросоюза был обнаружен фипронил, сотни ферм были закрыты, произведен массовый забой птицы, тонны яиц и содержащих их продуктов, изъяты из продажи и уничтожены. "Хотя риск для здоровья человека не высок, последствия этой преступной деятельности серьезно повлияли на доверие потребителей", - констатировал европейский комиссар по вопросам здравоохранения Витенис Андрюкайтис.
Страны ЕС должны выработать единую позицию
Глава министерства сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт (Christian Schmidt) призвал европейские страны к более интенсивному обмену информацией, чтобы партнеры по ЕС могли быстрее реагировать в случае обнаружения новых источников заражения. Ранее Бельгия обвинила Нидерланды в том, что те знали о вероятности попадания фипронила на птицефермы еще в ноябре 2016 года и ничего не сообщили другим странам. Однако и власти Бельгии, в свою очередь, оповестили партнеров по ЕС о следах пестицида в куриных яйцах лишь спустя две недели после того, как в стране была обнаружена зараженная продукция.
В настоящий момент на европейских фермах усилены проверки качества продукции. В конце августа Еврокомиссия призвала все страны ЕС выработать единую позицию по изъятию с рынка продуктов, содержащих яйца со следами фипронила. Так, Франция уже сняла с продажи мафины, брауни и макаронные изделия, поскольку в их составе были загрязненные пестицидом куриные яйца, и проинформировала об этом потребителей. Министерство сельского хозяйства Германии заявило, что в ФРГ также был отозван "ряд продуктов", содержащих зараженные фепронилом яйца.
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Ядовитый фипронил попал на птицефермы Бельгии, Нидерландов и ФРГ. Немецкие супермаркеты изымают яйца из продажи. Эксперты предупреждают: пик скандала еще впереди.
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