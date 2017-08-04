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В Германии объявлена тревога из-за зараженных яйц
20:02 04.08.2017 |
Ядовитый фипронил попал на птицефермы Бельгии, Нидерландов и ФРГ. Немецкие супермаркеты изымают яйца из продажи. Эксперты предупреждают: пик скандала еще впереди.
В среду вечером жена сказала, что для блинов нужны яйца, и я отправился в супермаркет. Я еще не знал, что как раз в это самое время, вечером 2 августа, торговый концерн Rewe сообщил, что изымает из своих магазинов все яйца из Нидерландов и принимает обратно недавно проданные. В четверг, вернувшись с работы, я обнаружил на купленных яйцах маркировку NL и вновь отправился в супермаркет. Там мне без разговоров вернули деньги - уже за неполную упаковку, даже не потребовав чека.
Скандал европейского масштаба
А утром 4 августа, по дороге на работу я узнал, что, во-первых, крупнейший дискаунтер Германии Aldi объявил о временном изъятии из своего ассортимента любых яйц. А во-вторых, что правительство (соседней с Нидерландами) федеральной земли Нижняя Саксония распорядилось проверить на безопасность и продукты, содержащие яйца, от выпечки до макарон.
Так я лично оказался вовлеченным в события, которые вполне могут стать одним из крупнейших скандалов в истории немецкого и европейского продовольственного рынка - ведь он уже затронул как минимум три страны.
За последние несколько дней в магазинах 12 из 16 земель ФРГ были обнаружены яйца из Нидерландов и Бельгии, зараженные фипронилом - ядовитым химическим средством для борьбы с насекомыми. Первоначально речь шла о 3 миллионах яиц, но в пятницу министр сельского хозяйства Нижней Саксонии Кристиан Майер (Christian Meyer) заявил, что по оценкам его ведомства, по всей Германии было продано более 10 миллионов.
Как фипронил попал в яйца и насколько он опасен?
Фипронил используется для борьбы против блох, вшей, клещей и тараканов. Его запрещено применять для дезинфекции животноводческих ферм, продукция которых предназначена для употребления в пищу человеком. Такие хозяйства обязаны прибегать к биологическим средствам. На данный момент известно, фипронил к такому биологическому инсектициду подмешала фирма из бельгийского города Вельде, а затем поставила эту смесь на птицефермы в Бельгии и Нидерландах, а также нескольким хозяйствам в Германии. С этого все и началось.
Степень юридической ответственности этой фирмы определит, скорее всего, суд. Сейчас ключевой вопрос: насколько опасна для человека продукция ферм, в которых эта смесь применялась? Иными словами, следует ли считать ядовитыми те яйца, которые эти хозяйства поставили в торговую сеть?
Позиция немецких властей однозначна: в продуктах питания фипронила быть не должно. Поэтому любой показатель, кроме нуля, считается нарушением нормы и требует изъятия продукции. Другое дело - угрожает ли зафиксированная концентрация яда здоровью потребителей. На данный момент общее мнение экспертов, в том числе и немецкого Федерального института по оценке рисков (BfR), сводится к тому, что для взрослых опасности нет.
Если взять самую высокую зафиксированную на данный момент в Бельгии концентрацию фипронила в яйцах, то, по подсчетам института, взрослый человек весом в 65 килограммов должен за 24 часа съесть как минимум 7 таких яйц, чтобы возникли симптомы отравления. А вот "для такой особенно чувствительной группы потребителей, как дети, риск для здоровья полностью исключить нельзя", подчеркивают в BfR. Некоторые специалисты уточняют: речь идет о маленьких детях весом 10-15 килограммов. Считается, что вредными для ребенка могут оказаться уже два съеденных за день зараженных яйца.
Симптомы отравления фипронилом - недомогание, рвота, головная боль. Фипронил не считается канцерогенным, но может нанести вред нервной системе и таким внутренним органам, как печень и почки.
Лаборатории проверяют продукты из яиц и курятину
После проведенных в последние дни широкомасштабных изъятий в немецких супермаркетах такие яйца вряд ли остались. Поставки из хозяйств, в которых использовалось дезинфекционное средство с примесью фипронила, приостановлены, контроль усилен. Видимо, поэтому супермаркеты Edeka, Rewe и Lidl 4 августа не последовали примеру своего конкурента Aldi и не стали прибегать к столь радикальной мере предосторожности, как полный отказ от продажи яйц.
В то же время эксперты предупреждают: пик скандала, скорее всего, еще впереди. "Можно исходить из того, что яйцами дело не ограничится", - предупредил 4 августа профессор Петер Фюрст (Peter Fürst). Он возглавляет лабораторию, которой поручено проверить на фипронил яйца, произведенные в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Ученый исходит из того, что следы этого ядовитого вещества могут быть обнаружены, к примеру, в таких содержащих яйца продуктах, как майонез или яичный ликер.
Масштабы скандала, несомненно, резко возрастут, если выяснится, что зараженным оказалось и куриное мясо. В Бельгии, по данным BfR, курятина со следами фипронила уже обнаружена. В Германии к вечеру 4 августа еще полным ходом шли лабораторные проверки.
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