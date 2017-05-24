Glencore сделал предложение американской Bunge о ее покупке - СМИ

Швейцарский сырьевой трейдер Glencore сделал предложение американской агропромышленной компании Bunge о ее покупке, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Эта сделка "сделает швейцарский сырьевой гигант крупным игроком на сельскохозяйственном рынке США", заявили источники.

Пока неизвестно, где проходят обсуждения между компаниями, и состоится ли сама сделка, отметили они. Однако, по их словам, в том случае, если сделка состоится, она будет существенной.

Рыночная стоимость американской Bunge оценивается в почти 10 миллиардов долларов, Glencore - в 55 миллиардов долларов. Приобретение Bunge швейцарским Glencore позволило бы сырьевому трейдеру добиться доминирующего присутствия в США - давней цели гендиректора компании Айвана Глазенберга (Ivan Glasenberg), пишет издание. Осуществление сделки также станет признаком того, что Glencore восстановилась после беспокойного периода двухлетней давности, когда у компании возникли вопросы относительно ее платежеспособности.

Glencore является одним из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Ее акции торгуются на биржах Лондона и Гонконга.

Bunge - международная компания, один из ведущих агрохолдингов США. Компания основана в 1818 году. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.