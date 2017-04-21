Станислава Ярош, аналитик аграрного рынка, ПроАгро

В настоящий момент в Украине продолжаются весенние полевые работы. Как сообщает профильное министерство, по состоянию на 18 апреля 2017 года посев ярых и зернобобовых культур проведен на площади 2,6 млн. га, что соответствует 36% прогнозируемых в финале 7,2 млн. га. В том числе ярой пшеницы посеяно 155 тыс. га либо 86% от прогнозного показателя (180 тыс. га). Напомним, озимой пшеницей под урожай 2017 года было засеяно около 5,9 млн. га.

В то же время пшеница урожая прошлого года продолжает активно поставляться на внешние рынки, хотя объемы такого экспорта демонстрируют постепенное снижение, приближаясь к финалу сезона, вследствие постепенного исчерпания запасов. Основным внешним потребителем украинской пшеницы в текущем сезоне остается Индия, куда была отгружена пятая часть украинского пшеничного экспорта. Традиционно крупнейший внешний потребитель подсолнечного масла украинского производства, в 2016/17 МГ Индия весомо нарастила закупку пшеницы из Украины. Причиной этому послужил недостаточный объем внутреннего предложения зерновой и, соответственно, значительный рост цен на внутренних аграрных рынках страны. С целью наращивания объемов внешних поставок и регулирования цен на импортную пшеницу в сентябре 2016 года правительство Индии осуществило снижение импортной пошлины на такую продукцию с 25% до 10%, а в декабре прошлого года этот сбор был и вовсе отменен. В то же время стоит отметить, что 28 марта 2017 года было принято решение о восстановлении действия пошлины в размере 10%. Это позволяет предположить, что ситуация с недостаточным объемом внутренних запасов зерновой в стране урегулирована и в ближайшем времени вероятно сокращение объемов внешнеторговых поставок пшеницы в Индию.

В целом географическая структура внешней торговли пшеницей украинского происхождения демонстрирует явное преобладание азиатского региона. На государства в этой части света приходится более 60% совокупного экспорта зерновой из Украины. Как уже отмечалось ранее, основным изменением в географической структуре внешней торговли украинской пшеницей стало резкое возрастание роли Индии в качестве ключевого импортера. В остальном же, хотя позиции в рейтинге крупнейших и претерпели изменения, состав основных стран-импортеров украинской пшеницы в сравнении с аналогичной датой прошлого сезона изменился мало.





Географическая структура экспорта пшеницы из Украины 2015/16 (июль-март) 2016/17 (июль-март) Импортер Доля в структуре экспорта Импортер Доля в структуре экспорта 1 Таиланд 15,8% 1 Индия 20,0% 2 Египет 12,0% 2 Египет 11,1% 3 Индонезия 8,4% 3 Таиланд 10,2% 4 Южная Корея 8,1% 4 Индонезия 9,6% 5 Испания 7,7% 5 Бангладеш 8,9% 6 Бангладеш 7,2% 6 Южная Корея 7,3% 7 Филиппины 4,1% 7 Марокко 5,2% 8 Тунис 4,0% 8 Филиппины 4,7% 9 Марокко 3,8% 9 Израиль 3,3% 10 Италия 3,5% 10 Тунис 3,0% 11 Израиль 3,3% 11 Испания 2,7% 12 Джибути 3,1% 12 Италия 2,1% 13 Сирия 2,6% 13 Ливан 1,9% 14 Мексика 2,0% 14 Ливия 1,4% 15 Эфиопия 1,6% 15 Алжир 1,1% Другие 12,8% Другие 7,7%

Среди украинских компаний, осуществляющих экспорт пшеницы, сложно выделить явного лидера. Рынок достаточно слабо концентрирован по основным игрокам, однако, согласно данным компании "ПроАгро", по пять и более процентов в объеме совокупного экспорта по итогу июля-марта 2016/17 МГ приходиться на четыре компании: Нибулон, Кернел, Каргилл и ДПЗКУ. При этом рыночная доля компаний-экспортеров, не вошедших в десятку крупнейших, составляет 60%. Как и для географической структура экспорта пшеницы из Украины, ТОП ключевых украинских компаний-экспортеров не отличается высокой волатильностью.



