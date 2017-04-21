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Топливно-энергетический комплекс
Страны Азии сохраняют лидерство в импорте украинской пшеницы
17:44 21.04.2017 |
В настоящий момент в Украине продолжаются весенние полевые работы. Как сообщает профильное министерство, по состоянию на 18 апреля 2017 года посев ярых и зернобобовых культур проведен на площади 2,6 млн. га, что соответствует 36% прогнозируемых в финале 7,2 млн. га. В том числе ярой пшеницы посеяно 155 тыс. га либо 86% от прогнозного показателя (180 тыс. га). Напомним, озимой пшеницей под урожай 2017 года было засеяно около 5,9 млн. га.
В то же время пшеница урожая прошлого года продолжает активно поставляться на внешние рынки, хотя объемы такого экспорта демонстрируют постепенное снижение, приближаясь к финалу сезона, вследствие постепенного исчерпания запасов. Основным внешним потребителем украинской пшеницы в текущем сезоне остается Индия, куда была отгружена пятая часть украинского пшеничного экспорта. Традиционно крупнейший внешний потребитель подсолнечного масла украинского производства, в 2016/17 МГ Индия весомо нарастила закупку пшеницы из Украины. Причиной этому послужил недостаточный объем внутреннего предложения зерновой и, соответственно, значительный рост цен на внутренних аграрных рынках страны. С целью наращивания объемов внешних поставок и регулирования цен на импортную пшеницу в сентябре 2016 года правительство Индии осуществило снижение импортной пошлины на такую продукцию с 25% до 10%, а в декабре прошлого года этот сбор был и вовсе отменен. В то же время стоит отметить, что 28 марта 2017 года было принято решение о восстановлении действия пошлины в размере 10%. Это позволяет предположить, что ситуация с недостаточным объемом внутренних запасов зерновой в стране урегулирована и в ближайшем времени вероятно сокращение объемов внешнеторговых поставок пшеницы в Индию.
В целом географическая структура внешней торговли пшеницей украинского происхождения демонстрирует явное преобладание азиатского региона. На государства в этой части света приходится более 60% совокупного экспорта зерновой из Украины. Как уже отмечалось ранее, основным изменением в географической структуре внешней торговли украинской пшеницей стало резкое возрастание роли Индии в качестве ключевого импортера. В остальном же, хотя позиции в рейтинге крупнейших и претерпели изменения, состав основных стран-импортеров украинской пшеницы в сравнении с аналогичной датой прошлого сезона изменился мало.
|
Географическая структура экспорта пшеницы из Украины
|
2015/16 (июль-март)
|
2016/17 (июль-март)
|
Импортер
|
Доля в структуре экспорта
|
Импортер
|
Доля в структуре экспорта
|
1
|
Таиланд
|
15,8%
|
1
|
Индия
|
20,0%
|
2
|
Египет
|
12,0%
|
2
|
Египет
|
11,1%
|
3
|
Индонезия
|
8,4%
|
3
|
Таиланд
|
10,2%
|
4
|
Южная Корея
|
8,1%
|
4
|
Индонезия
|
9,6%
|
5
|
Испания
|
7,7%
|
5
|
Бангладеш
|
8,9%
|
6
|
Бангладеш
|
7,2%
|
6
|
Южная Корея
|
7,3%
|
7
|
Филиппины
|
4,1%
|
7
|
Марокко
|
5,2%
|
8
|
Тунис
|
4,0%
|
8
|
Филиппины
|
4,7%
|
9
|
Марокко
|
3,8%
|
9
|
Израиль
|
3,3%
|
10
|
Италия
|
3,5%
|
10
|
Тунис
|
3,0%
|
11
|
Израиль
|
3,3%
|
11
|
Испания
|
2,7%
|
12
|
Джибути
|
3,1%
|
12
|
Италия
|
2,1%
|
13
|
Сирия
|
2,6%
|
13
|
Ливан
|
1,9%
|
14
|
Мексика
|
2,0%
|
14
|
Ливия
|
1,4%
|
15
|
Эфиопия
|
1,6%
|
15
|
Алжир
|
1,1%
|
Другие
|
12,8%
|
Другие
|
7,7%
Среди украинских компаний, осуществляющих экспорт пшеницы, сложно выделить явного лидера. Рынок достаточно слабо концентрирован по основным игрокам, однако, согласно данным компании "ПроАгро", по пять и более процентов в объеме совокупного экспорта по итогу июля-марта 2016/17 МГ приходиться на четыре компании: Нибулон, Кернел, Каргилл и ДПЗКУ. При этом рыночная доля компаний-экспортеров, не вошедших в десятку крупнейших, составляет 60%. Как и для географической структура экспорта пшеницы из Украины, ТОП ключевых украинских компаний-экспортеров не отличается высокой волатильностью.
|
Крупнейшие компании-экспортеры пшеницы
|
2015/16 (июль-март)
|
2016/17 (июль-март)
|
Компания
|
Доля в структуре экспорта
|
Компания
|
Доля в структуре экспорта
|
1
|
7,1%
|
1
|
7,6%
|
2
|
6,7%
|
2
|
7,4%
|
3
|
5,3%
|
3
|
5,3%
|
4
|
5,3%
|
4
|
5,0%
|
5
|
ВТОРМЕТЕКСПОРТ
|
3,0%
|
5
|
БУНГЕ УКРАИНА
|
3,5%
|
6
|
2,9%
|
6
|
3,2%
|
7
|
2,9%
|
7
|
ADM
|
3,0%
|
8
|
БУНГЕ УКРАИНА
|
2,8%
|
8
|
АГРОПРОСПЕРИС
|
2,0%
|
9
|
ADM
|
1,8%
|
9
|
АМБАР ЭКСПОРТ
|
1,5%
|
10
|
1,8%
|
10
|
1,4%
|
Другие
|
60,3%
|
Другие
|
60,0%
|
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