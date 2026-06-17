Український оборонний виробник TAF Industries виходить на партнерство зі шведським розробником НРК

Українська компанія TAF Industries уклала меморандум про співпрацю із шведською Recas. Виробники планують розвивати інфраструктуру для виробництва НРК.

Компанії розглядають можливість як спільного виготовлення продукції на території країн-партнерів, так і створення проєкту на території України.

"Це сприяло б забезпеченню усією інфраструктурою для розвитку НРК від Recas для його подальшої передачі Силам безпеки і оборони України", - пояснили в TAF Industries.

Шведська компанія Recas спеціалізується на будівництві спеціального обладнання та виробничих систем, зокрема машин, ліній та заводів. Зокрема, вони працюють над автоматизацією виробництв, цифровізацією процесів, їх аналітикою та моніторингом.

"Компанія співпрацює з оборонним сектором Швеції, де вже розробила та поставила модульні рішення й транспортні засоби в рамках модернізації техніки Збройних сил Швеції. Однією з розробок Recas є колісний НРК, який компанія тестує та вдосконалює у співпраці з одним із підрозділів Збройних Сил України, і у подальшому розвитку якого могли б сприяти TAF Industries", - пояснили в українські компанії.

TAF Industries - українська оборонна компанія з портфелем понад 30 продуктів, серед яких БПЛА, дрони-перехоплювачі, системи РЕБ і рішення дистанційного керування.