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НБУ включив Ідея Банк до переліку системно важливих
17:56 18.06.2025 |
Національний банк України (НБУ) підтвердив статус системної важливості для 15 банків та додав до переліку АТ "Ідея Банк".
Як повідомляється на сайті регулятора у середу, системно важливими визнано: А-Банк, Креді Агркіоль Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, банк "Південний", ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Сенс Банк, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрсиббанк, Унівесрал Банк та Ідея Банк.
За даними Нацбанку, у квітні 2025 року Ідея Банк посідав 27-ту позицію на ринку за розміром загальних активів - 12 млрд грн (0,3% ринку).
Як повідомлялось, польська компанія Getin Holding SA 23 квітня 2025 року завершила продаж усіх акцій Ідея Банку кіпрській компанії Alkemi Limited Сергія Тігіпка за суму еквівалентну $36,5 млн на підставі умовного договору купівлі-продажу, укладеного ще 18 жовтня 2024 року.
Як розповів Тігіпко, планується об'єднати Ідея Банку (Львів) з ТАСкомбанком (Київ) для створення універсального банку.
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