НБУ включив Ідея Банк до переліку системно важливих

Національний банк України (НБУ) підтвердив статус системної важливості для 15 банків та додав до переліку АТ "Ідея Банк".

Як повідомляється на сайті регулятора у середу, системно важливими визнано: А-Банк, Креді Агркіоль Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, банк "Південний", ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Сенс Банк, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрсиббанк, Унівесрал Банк та Ідея Банк.

За даними Нацбанку, у квітні 2025 року Ідея Банк посідав 27-ту позицію на ринку за розміром загальних активів - 12 млрд грн (0,3% ринку).

Як повідомлялось, польська компанія Getin Holding SA 23 квітня 2025 року завершила продаж усіх акцій Ідея Банку кіпрській компанії Alkemi Limited Сергія Тігіпка за суму еквівалентну $36,5 млн на підставі умовного договору купівлі-продажу, укладеного ще 18 жовтня 2024 року.

Як розповів Тігіпко, планується об'єднати Ідея Банку (Львів) з ТАСкомбанком (Київ) для створення універсального банку.