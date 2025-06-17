Міненерго внесло зміни до статуту Укренерго, які посилюють роль держави в ухваленні стратегічних рішень

Міністерство енергетики України затвердило нову редакцію статуту НЕК «Укренерго» із змінами, які посилюють роль держави в ухваленні стратегічних рішень.

Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Укрінформ.

У Міненерго наголошують, що у процесі підготовки нової редакції статуту керувалися тим, що представники держави мають посилити своє значення у роботі оператора системи передачі, враховуючи значення товариства у зміцненні енергетичної безпеки України.

Окремо у міністерстві подякували міжнародним партнерам за підтримку позиції щодо юридичного посилення ролі держави в ухваленні важливих стратегічних рішень. Зокрема, це стосується обовʼязкової участі представника держави при схваленні планів розвитку системи передачі на наступні 10 років, затвердженні інвестиційних програм ліцензіата з передачі електричної енергії та призначенні голови правління товариства.

В оновленому статуті також визначено обовʼязок наглядової ради провести конкурсний відбір голови правління впродовж 90 днів з дня звільнення попереднього керівника. Отже, встановлено обмеження терміну перебування тимчасово виконуючого обовʼязки на цій посаді.

Це дозволить наглядовій раді забезпечити відбір повноцінного керівника НЕК "Укренерго" та здійснити реструктуризацію боргових зобов'язань.

Як повідомлялося, народний депутат Ярослав Железняк 4 червня повідомив, що Міненерго внесло зміни до статутів Укренерго та ОГТСУ без консультацій із міжнародними фінансовими установами та Енергетичним співтовариством. За змінами, замість простої більшості голосів для призначення очільників компаній тепер потрібна кваліфікована більшість у наглядовій раді. На думку депутата, такий підхід може заблокувати вплив незалежних членів на рішення наглядової ради.

Згодом народний депутат Максим Хлапук оприлюднив відповідь на свій запит від Європейського банку реконструкції та розвитку. У листі ЄБРР ішлося про те, що зміни до статутів не були належно прокомуніковані з організацією. За інформацією депутата, компанія DFC, яка мала гарантувати залучення коштів під реструктуризацію "зелених" облігацій Укренерго, поки що припинила будь-які операції у цьому напрямку.