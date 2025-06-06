Укргідроенерго готове відбудувати Каховську ГЕС за п'ять років після деокупації

Компанія "Укргідроенерго" готова розпочати відновлення зруйнованої росіянами Каховської ГЕС відразу після деокупації території. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків генерального директора підприємства Богдан Сухецький в інтерв'ю Суспільному.

Російські війська підірвали греблю та будівлі Каховської ГЕС два роки тому - 6 червня 2023-го.

За словами Сухецького, підрив станції спричинив серйозні наслідки для всієї енергосистеми України. "Компанія втрачає майже 6-8 мільярдів гривень на рік. Це дохід від Каховської ГЕС, який би працював", - зазначив керівник.

Руйнування ГЕС також призвело до зупинки судноплавства, дефіциту водоспоживання та нестачі балансувальної потужності в енергосистемі. "Підрив Каховської ГЕС змінив функціонування всього каскаду Дніпра", - сказав Сухецький.

Укргідроенерго вже проводить підготовчі роботи для майбутнього відновлення станції. Компанія планує відбудувати ГЕС на тому самому місці, але з використанням сучасних технологій та дотриманням високих екологічних стандартів.





"Щойно стане питання деокупації, ми готові з першого дня включити вже відновлення і зробити все для цього регіону", - заявив Сухецький.

За його оцінками, повне відновлення станції може зайняти близько п'яти років, а наповнення водосховища - додатково до двох років після завершення будівництва.

Сухецький також розкритикував недостатню реакцію міжнародної спільноти на знищення Каховської ГЕС. "Ми не бачили загальної підтримки, ми не бачили реакції загального світу на таку глобальну катастрофу", - зазначив він.

На думку Сухецького, слабка міжнародна реакція дозволила Росії продовжувати атаки на інші українські гідроелектростанції, включно з ДніпроГЕС, Канівською та Кременчуцькою станціями.