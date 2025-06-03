Укргазвидобування отримає кредит від ЄБРР на закупівлю мобільних бурових установок

Державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", отримає кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 36,4 млн євро.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький, інформує пресслужба компанії.

За його словами, кошти спрямують на закупівлю нових мобільних бурових установок, які допоможуть ефективніше проводити капітальні ремонти свердловин (КРС), зокрема на великих глибинах.

"Оновлення флоту дасть змогу працювати з глибшими та складнішими свердловинами і швидше відновлювати видобуток газу на існуючих родовищах. А отже забезпечувати країну критично важливим ресурсом", - зазначив Корецький.

Він пояснив, що наразі більшість верстатів для КРС у флоті "Укргазвидобування" - легкі, з вантажопідйомністю до 80 тонн. Водночас значна частина свердловин вимагає обладнання класу 180 тонн, яким компанія не володіє. Тому за кредитні кошти ЄБРР планують закупити бурові верстати вантажопідйомністю 125 та 180 тонн.

Як повідомлялося, "Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України. За попередніми оцінками, вона збільшила видобуток торік на 5,1% - до 13,9 млрд кубометрів.