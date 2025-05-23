Укроборонпром та бельгійська KNDS разом вироблятимуть 30 мм боєприпаси

Підприємство з концерну Укроборонпром разом із бельгійською компанією KNDS Belgium вироблятиме 30 мм боєприпаси. Про це повідомляє Military Journal.

Інформація про те, що сторони підписали Меморандум про співпрацю, з'явилася 20 травня 2025 року. Тоді Укроборнпром заявив, що в документі йдеться про намір організувати спільне комплектування пострілів середнього калібру.

У повідомленні Укроборонпром не конкретизував калібр боєприпасів, але зазначив, що їх застосовують для ведення вогню з автоматичних гармат і ураження живої сили, легкої бронетехніки та повітряних цілей, які летять низько.

Тепер Military Journal із посиланням на Sudinfo вказує, що угода має на меті виготовлення 30 мм боєприпасів, сумісних з радянськими системами. Тобто йдеться про калібр 30 × 165 мм.

Тут також нагадали, що боєприпаси цього калібру використовують у великій кількості на БМП-2, БТР-3, БТР-4, в бойових модулях "Спис" (БМП-1ТС) та "Січ", гелікоптерах Мі-24П, катерах проєкту "Гюрза-М" тощо.

Як відомо, заснована в 1938 році KNDS Belgium проєктує та виробляє широкий асортимент боєприпасів. Компанія є постачальником для НАТО, бельгійської армії та інших країн.