Фінансові новини
- |
- 23.05.25
- |
- 13:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Укроборонпром та бельгійська KNDS разом вироблятимуть 30 мм боєприпаси
13:12 23.05.2025 |
Підприємство з концерну Укроборонпром разом із бельгійською компанією KNDS Belgium вироблятиме 30 мм боєприпаси. Про це повідомляє Military Journal.
Інформація про те, що сторони підписали Меморандум про співпрацю, з'явилася 20 травня 2025 року. Тоді Укроборнпром заявив, що в документі йдеться про намір організувати спільне комплектування пострілів середнього калібру.
У повідомленні Укроборонпром не конкретизував калібр боєприпасів, але зазначив, що їх застосовують для ведення вогню з автоматичних гармат і ураження живої сили, легкої бронетехніки та повітряних цілей, які летять низько.
Тепер Military Journal із посиланням на Sudinfo вказує, що угода має на меті виготовлення 30 мм боєприпасів, сумісних з радянськими системами. Тобто йдеться про калібр 30 × 165 мм.
Тут також нагадали, що боєприпаси цього калібру використовують у великій кількості на БМП-2, БТР-3, БТР-4, в бойових модулях "Спис" (БМП-1ТС) та "Січ", гелікоптерах Мі-24П, катерах проєкту "Гюрза-М" тощо.
Як відомо, заснована в 1938 році KNDS Belgium проєктує та виробляє широкий асортимент боєприпасів. Компанія є постачальником для НАТО, бельгійської армії та інших країн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ЄC наступного тижня проведе слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу
|Залужний про кордони 1991 року: чудес не буде, ворог має ресурси для війни
|«План Б» для вступу України в ЄС. Як Брюссель готується допомагати Києву попри вето Угорщини
|Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Укроборонпром та бельгійська KNDS разом вироблятимуть 30 мм боєприпаси
|Власник «Парусу» та готелю «Україна» Кріппа може купити Міжнародний виставковий центр
|У Monobank тепер можна генерувати КЕП
|Суд погодив залучення нового інвестора для «Гаврилівських курчат»
|Укрнафта оголосила про початок геологорозвідки на ділянці, від якої відмовився Chevron
|«Енергоатом» показав понад 12 мільярдів чистого прибутку за квартал. Це вдесятеро більше, ніж за увесь минулий рік
Бізнес
|ЗМІ: Microsoft веде переговори з Valve про запуск Steam на консолях Xbox
|OpenAI купує за $6.5 мільярдів стартап Джоні Айва — колишнього дизайнера Apple
|Google представила Flow – просунутий інструмент для генерації відео
|AMD представила процесори Ryzen Threadripper 9000 серії, що отримали до 96 ядер
|AMD представила відеокарту, що конкуруватиме з RTX 5060
|Автомобілі Volvo першими отримають ШІ-асистент Gemini від Google
|Китай погрожує санкціями усім, хто співпрацює зі США проти чипів Huawei