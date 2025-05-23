Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Укроборонпром та бельгійська KNDS разом вироблятимуть 30 мм боєприпаси

 

Підприємство з концерну Укроборонпром разом із бельгійською компанією KNDS Belgium вироблятиме 30 мм боєприпаси. Про це повідомляє Military Journal.

Інформація про те, що сторони підписали Меморандум про співпрацю, з'явилася 20 травня 2025 року. Тоді Укроборнпром заявив, що в документі йдеться про намір організувати спільне комплектування пострілів середнього калібру.

У повідомленні Укроборонпром не конкретизував калібр боєприпасів, але зазначив, що їх застосовують для ведення вогню з автоматичних гармат і ураження живої сили, легкої бронетехніки та повітряних цілей, які летять низько.

Тепер Military Journal із посиланням на Sudinfo вказує, що угода має на меті виготовлення 30 мм боєприпасів, сумісних з радянськими системами. Тобто йдеться про калібр 30 × 165 мм.

Тут також нагадали, що боєприпаси цього калібру використовують у великій кількості на БМП-2, БТР-3, БТР-4, в бойових модулях "Спис" (БМП-1ТС) та "Січ", гелікоптерах Мі-24П, катерах проєкту "Гюрза-М" тощо.

Як відомо, заснована в 1938 році KNDS Belgium проєктує та виробляє широкий асортимент боєприпасів. Компанія є постачальником для НАТО, бельгійської армії та інших країн.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4999
  0,0639
 0,15
EUR
 1
 46,9281
  0,0143
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0955  0,01 0,03 41,6876  0,02 0,04
EUR 46,5776  0,02 0,05 47,3010  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,02 0,05 41,5150  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес