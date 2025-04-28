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Укргідроенерго отримало гроші на будівництво накопичувачів енергії
15:58 28.04.2025 |
Україна отримає $70 мільйонів від Світового банку на встановлення потужних енергонакопичувачів на об'єктах гідроенергетики, повідомила пресслужба Укргідроенерго.
Підписання фінансової та гарантійної угоди між Україною та МБРР, який виступає виконавчим органом за проєктом встановлення гібридних систем виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго", відбулося 25 квітня у Вашингтоні під час весняних зустрічей Світового банку та Міжнародного валютного фонду.
Проєкт передбачає встановлення систем накопичення енергії на чотирьох об'єктах Укргідроенерго, включно з сонячними електростанціями потужністю 35,9 МВт та акумуляторні батареї потужністю 197 МВт.
Проєкт реалізується в рамках реструктуризації позики та перенаправлення коштів для швидкого реагування на виклики воєнного часу.
Світовий банк - давній партнер Укргідроенерго. Їхня співпраця триває майже 30 років. За цей час за фінансової підтримки банку були реалізовані кілька проєктів, спрямованих на модернізацію обладнання, підвищення ефективності його роботи та продовження терміну експлуатації наших ГЕС і ГАЕС.
Основне завдання систем накопичення енергії - оптимізація роботи ринку електроенергії шляхом вирівнювання графіка її споживання та виробництва. Це нова технологія, пов'язана із необхідністю згладжувати небаланси зеленої генерації, що сильно залежить від погоди. У таких промислових акумуляторах можна буде накопичувати енергію, коли її багато, та використовувати її в періоди дефіциту.
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