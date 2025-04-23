Мінфін на аукціонах ОВДП 22 квітня залучив до держбюджету 9 млрд грн

За результатами аукціону облігацій внутрішньої державної позики було залучено 9 мільярдів гривень.
Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.
За результатами розміщень ОВДП 22 квітня 2025 року, до державного бюджету залучено 9 млрд грн.
* Облігацій з терміном погашення через 1,2 роки продали на 2,9 мільярда. Їхня дохідність становила 16,35% (на 0,01 відсотковий пункт більше, аніж на минулому аукціоні);
* З 1,9 річним терміном погашення було залучено 1,1 мільярд, їхня дохідність становить 17,1% (на 0,01 відсотковий пункт більше, аніж на минулому аукціоні);
* З 3-х річним терміном погашення було залучено 5 мільярдів (дохідність 17,8%).
Під час минулого аукціону 16 квітня за результатами аукціону, було залучено 10 млрд грн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|46*
|47
|48
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000234215
|Дорозміщення UA4000234413
|Дорозміщення UA4000235196
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 22.04.2025
| 22.04.2025
| 22.04.2025
| Дата оплати за придбані облігації
| 23.04.2025
| 23.04.2025
| 23.04.2025
| Дата оплати відсотків
| 25.06.2025
| 16.07.2025
| 15.10.2025
| Дата оплати відсотків
| 24.12.2025
| 14.01.2026
| 15.04.2026
| Дата оплати відсотків
| 24.06.2026
| 15.07.2026
| 14.10.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 13.01.2027
| 14.04.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 13.10.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 12.04.2028
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 75.50
| 83.05
| 89.00
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.10
| 16.61
| 17.80
| Термін обігу (днів)
| 427
| 630
| 1 085
| Дата погашення
| 24.06.2026
| 13.01.2027
| 12.04.2028
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 2 824 888 000
| 1 027 440 000
| 5 036 211 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 2 824 888 000
| 1 027 440 000
| 5 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 19 939 430 000
| 5 402 185 000
| 7 800 067 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 27
| 14
| 21
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 27
| 14
| 21
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.30
| 17.00
| 17.70
| Встановлена дохідність, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
| Середньозважена дохідність, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
| Надходження до бюджету
| 2 926 110 355.35
| 1 065 242 127.70
| 5 016 452 838.25
* - військові облігації
Дані: Мінфін України