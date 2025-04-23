Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін на аукціонах ОВДП 22 квітня залучив до держбюджету 9 млрд грн

18:11 22.04.2025 |

Новини компаній

 

За результатами аукціону облігацій внутрішньої державної позики було залучено 9 мільярдів гривень.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

За результатами розміщень ОВДП 22 квітня 2025 року, до державного бюджету залучено 9 млрд грн.

* Облігацій з терміном погашення через 1,2 роки продали на 2,9 мільярда. Їхня дохідність становила 16,35% (на 0,01 відсотковий пункт більше, аніж на минулому аукціоні);

* З 1,9 річним терміном погашення було залучено 1,1 мільярд, їхня дохідність становить 17,1% (на 0,01 відсотковий пункт більше, аніж на минулому аукціоні);

* З 3-х річним терміном погашення було залучено 5 мільярдів (дохідність 17,8%).

Під час минулого аукціону 16 квітня за результатами аукціону, було залучено 10 млрд грн.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 46*4748
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000234215Дорозміщення UA4000234413Дорозміщення UA4000235196
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 22.04.2025 22.04.2025 22.04.2025
Дата оплати за придбані облігації 23.04.2025 23.04.2025 23.04.2025
Дата оплати відсотків 25.06.2025 16.07.2025 15.10.2025
Дата оплати відсотків 24.12.2025 14.01.2026 15.04.2026
Дата оплати відсотків 24.06.2026 15.07.2026 14.10.2026
Дата оплати відсотків  13.01.2027 14.04.2027
Дата оплати відсотків   13.10.2027
Дата оплати відсотків   12.04.2028
Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.50 83.05 89.00
Номінальний рівень дохідності, % 15.10 16.61 17.80
Термін обігу (днів) 427 630 1 085
Дата погашення 24.06.2026 13.01.2027 12.04.2028
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 824 888 000 1 027 440 000 5 036 211 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 824 888 000 1 027 440 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 19 939 430 000 5 402 185 000 7 800 067 000
Кількість поданих заявок, шт. 27 14 21
Кількість задоволених заявок, шт. 27 14 21
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 17.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 17.70
Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 17.80
Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 17.80
Надходження до бюджету 2 926 110 355.35 1 065 242 127.70 5 016 452 838.25

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5185
  0,1400
 0,34
EUR
 1
 47,7131
  0,0522
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8464  0,02 0,05 41,5640  0,04 0,10
EUR 47,0140  0,29 0,61 48,0148  0,23 0,49

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5300  0,21 0,51 41,5450  0,20 0,50
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес