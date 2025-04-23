Мінфін на аукціонах ОВДП 22 квітня залучив до держбюджету 9 млрд грн

За результатами аукціону облігацій внутрішньої державної позики було залучено 9 мільярдів гривень.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

За результатами розміщень ОВДП 22 квітня 2025 року, до державного бюджету залучено 9 млрд грн.

* Облігацій з терміном погашення через 1,2 роки продали на 2,9 мільярда. Їхня дохідність становила 16,35% (на 0,01 відсотковий пункт більше, аніж на минулому аукціоні);

* З 1,9 річним терміном погашення було залучено 1,1 мільярд, їхня дохідність становить 17,1% (на 0,01 відсотковий пункт більше, аніж на минулому аукціоні);

* З 3-х річним терміном погашення було залучено 5 мільярдів (дохідність 17,8%).

Під час минулого аукціону 16 квітня за результатами аукціону, було залучено 10 млрд грн.





Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 46* 47 48 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000234215 Дорозміщення UA4000234413 Дорозміщення UA4000235196 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 22.04.2025 22.04.2025 22.04.2025 Дата оплати за придбані облігації 23.04.2025 23.04.2025 23.04.2025 Дата оплати відсотків 25.06.2025 16.07.2025 15.10.2025 Дата оплати відсотків 24.12.2025 14.01.2026 15.04.2026 Дата оплати відсотків 24.06.2026 15.07.2026 14.10.2026 Дата оплати відсотків 13.01.2027 14.04.2027 Дата оплати відсотків 13.10.2027 Дата оплати відсотків 12.04.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.50 83.05 89.00 Номінальний рівень дохідності, % 15.10 16.61 17.80 Термін обігу (днів) 427 630 1 085 Дата погашення 24.06.2026 13.01.2027 12.04.2028 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 824 888 000 1 027 440 000 5 036 211 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 824 888 000 1 027 440 000 5 000 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 19 939 430 000 5 402 185 000 7 800 067 000 Кількість поданих заявок, шт. 27 14 21 Кількість задоволених заявок, шт. 27 14 21 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 17.80 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 17.70 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 17.80 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 17.80 Надходження до бюджету 2 926 110 355.35 1 065 242 127.70 5 016 452 838.25 * - військові облігації Дані: Мінфін України



