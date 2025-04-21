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«Нафтогаз» втратив половину видобутку газу через російські атаки у лютому, частково його вже відновили
14:36 21.04.2025 |
"Нафтогаз" втратив половину видобутку газу через російські атаки у лютому, частково його вже відновили
Внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу.
Щоб компенсувати втрати під час опалювального сезону "Нафтогаз" терміново імпортував 800 млн кубометрів газу, повідомляє пресслужба компанії.
"Команда "Укргазвидобування" забезпечила відновлення об'єктів, залучила додаткове обладнання та вже у березні відновила понад половину обсягів видобутку, втрачених внаслідок атаки", - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 8,32 млрд кубометрів, та завершився 16 квітня на рівні 0,68 млрд кубометрів активного газу - найнижчому за всю історію роботи.
Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" має багато сценаріїв для проходження наступного опалювального сезону, у тому числі й з обмеженням споживання, але докладатиме зусиль, що не допустити такого розвитку подій.
До того член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.
За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро.
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