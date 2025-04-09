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АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» планує співпрацю зі скандинавськими Bergen Engines та Itera в сфері цифровізації видобутку газу

 

Група "Нафтогаз", норвезька Bergen Engines та скандинавська Itera обговорили можливості співпраці для цифровізації процесів видобутку природного газу в Україні.

Про це "Нафтогаз" повідомив за підсумками зустрічі очільника групи Романа Чумака з генеральним директором Bergen Engines Джоном Еріком Рьовом та операційним директором Itera Джоном Еріком Хьогбергом у Києві у вівторок.

"Йдеться про застосування сучасних ІТ-рішень, аналітики даних та хмарних сервісів для підвищення ефективності роботи свердловин", - зазначили в компанії.

Окрім того, Чумак подякував партнерам за надані газопоршневі установки, які вже наступного опалювального сезону забезпечуватимуть тепло та електроенергію для двох великих міст України.

"Ми вдячні за високотехнологічне обладнання, що зміцнить енергетичну стійкість наших громад. В умовах постійних атак на енергосистему, надійні джерела резервного живлення - це не просто обладнання, а запорука тепла й світла в домівках українців", - сказав він.

Bergen Engines - норвезька компанія з понад 75-річним досвідом у розробці двигунів середньої швидкості для морських та наземних застосувань. Є одним із провідних постачальників технологій для енергетичного переходу до нульового вуглецевого сліду.

Itera - скандинавська ІТ-компанія, що спеціалізується на сталих цифрових трансформаціях. Працює у восьми країнах, включно з Україною. Надає послуги в галузі штучного інтелекту, хмарних технологій, аналітики та цифрового дизайну.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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