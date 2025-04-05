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АНАЛІТИКА

Кабмін погодив залучення додаткової позики від МБРР для Укргідроенерго

 

Кабінет міністрів визнав доцільним залучення ПрАТ "Укргідроенерго" додаткової позики на суму 70 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для встановлення гібридних систем з виробництва електрики.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Визнано за доцільне залучення приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго» позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для додаткового фінансування інвестиційного проєкту «Україна - Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго»)» у розмірі 70 млн доларів США під державну гарантію", - написав Мельничук.
 

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