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Кабмін погодив залучення додаткової позики від МБРР для Укргідроенерго
22:56 04.04.2025 |
Кабінет міністрів визнав доцільним залучення ПрАТ "Укргідроенерго" додаткової позики на суму 70 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для встановлення гібридних систем з виробництва електрики.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Визнано за доцільне залучення приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго» позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для додаткового фінансування інвестиційного проєкту «Україна - Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго»)» у розмірі 70 млн доларів США під державну гарантію", - написав Мельничук.
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