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Нафтогаз цьогоріч імпортував близько 800 мільйонів кубометрів газу
15:46 04.04.2025 |
Група Нафтогаз продовжує імпорт «блакитного палива» для компенсації наслідків російських ударів та формування запасів - з початку 2025 року було імпортовано близько 800 млн кубометрів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Групи.
«Внаслідок обстрілів було втрачено частину видобутку газу, тому пріоритетне завдання - відновлення пошкоджених об'єктів та поновлення видобутку до початку наступного опалювального сезону. Разом із цим Група продовжує імпортувати газ для компенсації втрат та формування достатніх резервів - з початку року імпортовано близько 800 млн кубометрів газу», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що триває робота з урядом і міжнародними партнерами щодо пошуку можливостей для фінансування необхідних обсягів газу на наступну зиму.
Повідомляється також, що в.о. голови правління Нафтогазу Роман Чумак обговорив потреби Групи у відновленні із Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в Україні Масаші Накаґоме. Він подякував Японії за вже надану допомогу - спецтехніку, обладнання і матеріали для забезпечення роботи та пасивного захисту об'єктів газової інфраструктури.
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