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АНАЛІТИКА

«Енергоатом» планує знову скоротити терміни планових ремонтів на АЕС, – Котін

 

АТ НАЕК "Енергоатом" планує цього року продовжити практику скорочення термінів проведення ремонтної кампанії на енергоблоках українських АЕС, чого вдалося досягнути у 2023-24 рр., заявив очільник компанії Петро Котін.

"Нам вдається це робити пришвидшеними темпами і, що дуже добре, без зниження якості ремонтів (...) У нас було скорочено терміни ремонтів у попередньому році. У цьому році ми також плануємо скорочувати терміни там, де можливо", - сказав він в ефірі програми "Енерго LIVE".

Як пояснив CEO, основним заходом під час планово-попереджувальних ремонтів (ППР) на енергоблоках АЕС є перевантаження ядерного палива.

"Перевантаження ядерного палива - це те, що потрібно атомному енергоблоку, щоб він після цього працював безперервно протягом одного року", - зазначив він.

Одночасно з перевантажувальними роботами компанія проводить ремонтні роботи по відновленню обладнання і приведенню його до найвищих стандартів.

Як повідомлялося, "Енергоатом" у 2024 році продовжив практику зменшення загальної тривалості планових ремонтів енергоблоків, скоротивши їх ще на 59 діб. Ремонтну кампанію було сплановано так, щоб у холодну пору року працювали всі дев'ять енергоблоків, розташовані на підконтрольній Україні території.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт. Всі вони розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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