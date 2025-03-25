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НБУ оштрафував «Ідея Банк» на 100 тисяч гривень. Цей банк хоче купити Тігіпко
23:29 24.03.2025 |
Національний банк України на 102 тис. грн оштрафував "Ідея Банк" за порушення вимог щодо етичної поведінки.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Як зазначається, штраф накладено через те, що Нацбанк виявив факт недотримання встановлених законодавством вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).
Таке рішення Комітет із питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 24 березня 2025 року.
Нагадаємо, наприкінці січня цього року до Національного банку України надійшов пакет документів акціонера групи "ТАС" Сергія Тігіпка про погодження купівлі "Ідея Банку".
У грудні минулого року Антимонопольний комітет України надав дозвіл на купівлю Alkemi Limited (Кіпр) із групи ТАС Сергія Тігіпка 100% "Ідея Банку".
"Ідея Банк" (раніше - "Плюс Банк") заснований у 1989 році. Єдиним акціонером "Ідея Банку" була польська фінансова група Getin Holding S.A., яка шукала покупця на свій український актив понад три роки.
18 жовтня група "ТАС" Сергія Тігіпка уклала договір про купівлю українського "Ідея Банку" у польського Getin Holding. Покупцем 100% акцій "Ідея Банку" стане кіпрська компанія Alkemi Limited, що входить до групи "ТАС". Група Тігіпка заплатить за "Ідея Банк" $34 млн при очікуваному рівні оподаткування доходів банків у 50%, ця сума збільшиться до $36 млн, якщо оподаткування доходів банків залишиться на рівні 25%.
Польський акціонер "Ідея Банку" Getin Holding 29 жовтня отримав рішення Національного банку України щодо продовження на три місяці термін для продажу українського дочірнього банку.
У 2022 році після розірвання угоди з банком ПУМБ Ріната Ахметова договору купівлі-продажу 100% акцій "Ідея Банку" у лютому польська компанія відмовилася від планів продажу цього свого українського дочірнього банку в умовах військової агресії РФ проти України.
За підсумками першого півріччя 2023 року Getin Holding оцінювала збитки від знецінення українських активів (крім банку до них належить київська фінкомпанія ТОВ "Нью Фінанс Сервіс") на суму 230,58 млн польських злотих (близько $48,5 млн).
ЗМІ повідомляли, що на банк претендують група ТАС Сергія Тігіпка, ПУМБ Ріната Ахметова та "Нова пошта" Вячеслава Клімова і Володимира Поперешнюка. "Ідея Банк" може коштувати від майже $20 млн до близько $39 млн.
Нагадаємо, на початку січня 2021 року влада Польщі провела примусову реструктуризацію польського банку Idea Bank S.A, який належить Getin Holding. у зв'язку з недостатністю капіталу, передавши фінустанову другому за величиною банку країни Bank Pekao S.A.
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