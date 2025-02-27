Фінансові новини
- |
- 27.02.25
- |
- 19:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Енергоатом і Westinghouse домовилися про спільну роботу з будівництва енергоблоків №3 і №4 ХАЕС
16:31 27.02.2025 |
НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse домовилися про спільну роботу з посилення безпеки майбутніх енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції та адаптації палива для них.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Енергоатом.
Зазначається, що під час зустрічі керівництво Енергоатома та Westinghouse обговорило ключові аспекти підвищення безпеки енергоблоків Хмельницької АЕС №3 і №4.
"Westinghouse наразі проводить GAP-аналіз проєкту Х3, Х4 для впровадження сучасних систем безпеки, зокрема довготривалого відведення тепла від герметичного огородження реакторного відділення", - йдеться у повідомленні.
При цьому на добудованих енергоблоках планується досягнути рівня безпеки сучасних реакторів AP1000 від Westinghouse.
"Також на зустрічі домовилися продовжити роботу з адаптації палива Westinghouse для енергоблоків Х3, Х4, включаючи опцію 18-місячного циклу перевантаження", - додав оператор українських АЕС.
Над цими проєктами працюватиме спільна команда фахівців Енергоатома та Westinghouse.
Як повідомлялося, Верховна Рада 11 лютого підтримала закупівлю у Болгарії обладнання російського виробництва для добудови двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Відповідна поправка була внесена до законопроєкту №11392, який раніше передбачав спрощення доступу до електромереж для бізнесу й був проголосований у першому читанні. У другому читанні положень про спрощення доступу до мереж не було.
Законопроєкт №11392 також не дає дозволу безпосередньо на добудову енергоблоків №3 та №4 на ХАЕС - для цього потрібно буде приймати окремий закон.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін заборонив чоловікам-волонтерам виїжджати за кордон за гуманітаркою, – ДПСУ
ТОП-НОВИНИ
|Рада не підтримала пропозицію Геращенко щодо повернення трансляцій засідань парламенту
|Франція пропонує створити на території Європи запаси зброї для використання в Україні
|Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання з США угоди про копалини
|Зеленський приїде в США 28 лютого підписати угоду з Трампом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Енергоатом і Westinghouse домовилися про спільну роботу з будівництва енергоблоків №3 і №4 ХАЕС
|Коломойський програв справу у Верховному Суді про оскарження націоналізації ПриватБанку
|У Туреччині вже проходять підготовку майбутні працівники заводу Baykar в Україні
|Рада розблокувала підписання закону про купівлю російських реакторів для ХАЕС у Болгарії
|«Ліси України» на біржових торгах наростили реалізацію круглої деревини до 96%
|Продаж 245 АЗС: «ПриватБанк», АМКУ і «Макс Енерго Ресурс» під слідством
Бізнес
|Google спрощує видалення особистої інформації з результатів пошуку
|Samsung презентувала в США ультрашвидкий SSD 9100 Pro з підтримкою PCIe 5.0 і швидкістю читання 14 800 МБ/с
|Сучасні електромобілі швидше компенсують викиди від виробництва батарей, - дослідження Ifeu
|У Китаї стартували випробування надшвидкісного потяга - розганяється до 450 км/год
|Microsoft зробила голосовий режим Copilot та функцію Think Deeper безплатними
|BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч
|Розумні окуляри від Samsung зможуть коригувати зір користувачів: компанія зареєструвала амбітний патент