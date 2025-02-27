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АНАЛІТИКА

Енергоатом і Westinghouse домовилися про спільну роботу з будівництва енергоблоків №3 і №4 ХАЕС

 

НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse домовилися про спільну роботу з посилення безпеки майбутніх енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції та адаптації палива для них.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Енергоатом.

Зазначається, що під час зустрічі керівництво Енергоатома та Westinghouse обговорило ключові аспекти підвищення безпеки енергоблоків Хмельницької АЕС №3 і №4.

"Westinghouse наразі проводить GAP-аналіз проєкту Х3, Х4 для впровадження сучасних систем безпеки, зокрема довготривалого відведення тепла від герметичного огородження реакторного відділення", - йдеться у повідомленні.

При цьому на добудованих енергоблоках планується досягнути рівня безпеки сучасних реакторів AP1000 від Westinghouse.

"Також на зустрічі домовилися продовжити роботу з адаптації палива Westinghouse для енергоблоків Х3, Х4, включаючи опцію 18-місячного циклу перевантаження", - додав оператор українських АЕС.

Над цими проєктами працюватиме спільна команда фахівців Енергоатома та Westinghouse.

Як повідомлялося, Верховна Рада 11 лютого підтримала закупівлю у Болгарії обладнання російського виробництва для добудови двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Відповідна поправка була внесена до законопроєкту №11392, який раніше передбачав спрощення доступу до електромереж для бізнесу й був проголосований у першому читанні. У другому читанні положень про спрощення доступу до мереж не було.

Законопроєкт №11392 також не дає дозволу безпосередньо на добудову енергоблоків №3 та №4 на ХАЕС - для цього потрібно буде приймати окремий закон.
Ключові теги: США
 

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