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Укрнафта торік пробурила 10 свердловин
22:44 25.02.2025 |
Укрнафта у 2024 році пробурило і запустило в роботу 10 свердловин, зведення ще 12 почалося наприкінці року.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.
"Укрнафта пробурила 32 тисячі метрів у 2024 році, що складає +280% до 2023 року. 10 нових свердловин успішні і мають дебіт вищий за прогнозний. Зведення ще 12 свердловин розпочалося в 4 кварталі 2024 року і зараз знаходиться на різних стадіях реалізації", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, торік Укрнафта пробурила найглибшу за останні 8 років свердловину - 4520 метрів.
Зазначається також, що компанія досягла 91% коефіцієнту заміщення запасів - 2,2 млн тонн у нафтовому еквіваленті. Для порівняння, у 2023 році заміщення сягало 64%, а 5 років до цього - коефіцієнт заміщення становив 15%.
Крім того, фахівці Укрнафти провели 340 операцій з інтенсифікації видобутку, що дало одатковий видобуток 121 тис. т нафти та 111 млн кубометрів газу. Компанія провела 69 гідророзривів пласта, що дало додатковий видобуток 66 тис. т нафти та 13 млн кубометрів газу.
Як повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" у 2024 році порівняно із 2023-ім збільшило видобуток нафти на 0,6% до 1,418 млн т та видобуток газу - на 6,5% до 1,17 млрд кубометрів.
У 2025 році ПАТ "Укрнафта" планує пробурити близько 30 свердловин, провести близько 120 капремонтів свердловин і 52 операції гідророзриву пласта.
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