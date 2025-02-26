Укрнафта торік пробурила 10 свердловин

Укрнафта у 2024 році пробурило і запустило в роботу 10 свердловин, зведення ще 12 почалося наприкінці року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрнафта пробурила 32 тисячі метрів у 2024 році, що складає +280% до 2023 року. 10 нових свердловин успішні і мають дебіт вищий за прогнозний. Зведення ще 12 свердловин розпочалося в 4 кварталі 2024 року і зараз знаходиться на різних стадіях реалізації", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, торік Укрнафта пробурила найглибшу за останні 8 років свердловину - 4520 метрів.

Зазначається також, що компанія досягла 91% коефіцієнту заміщення запасів - 2,2 млн тонн у нафтовому еквіваленті. Для порівняння, у 2023 році заміщення сягало 64%, а 5 років до цього - коефіцієнт заміщення становив 15%.

Крім того, фахівці Укрнафти провели 340 операцій з інтенсифікації видобутку, що дало одатковий видобуток 121 тис. т нафти та 111 млн кубометрів газу. Компанія провела 69 гідророзривів пласта, що дало додатковий видобуток 66 тис. т нафти та 13 млн кубометрів газу.

Як повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" у 2024 році порівняно із 2023-ім збільшило видобуток нафти на 0,6% до 1,418 млн т та видобуток газу - на 6,5% до 1,17 млрд кубометрів.

У 2025 році ПАТ "Укрнафта" планує пробурити близько 30 свердловин, провести близько 120 капремонтів свердловин і 52 операції гідророзриву пласта.