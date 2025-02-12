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Гендиректор Оператора ГТС йде з посади
17:17 12.02.2025 |
Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Дмитро Липпа піде з посади після завершення опалювального сезону 2024-2025 років.
Про це він повідомив у Facebook.
"Так, після завершення опалювального сезону 2024/2025 я закінчую працювати на посаді гендиректора "Оператора ГТС". Вже видно кінець зими і можна сказати про це вголос, процес починається і він має пройти якісно", - розповів він.
Він також повідомив, що чистий прибуток компанії під його керівництвом від операційної діяльності у 2024 році, попередньо, становив 18 млрд грн. Хоча у підсумку він буде меншим через переоцінку вартості активів у зв'язку із закінченням транзиту російського газу.
"По процесу передачі влади: зараз буде оголошено конкурс, через рекрутингову агенцію. Обирає керівника наглядова рада (все дуже адекватно). Я на місці до моменту призначення нового директора", - додав Липпа.
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