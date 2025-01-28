Кабмін передав PINbank до Мінрозвитку для створення поштового банку

Кабінет міністрів передав від Фонду державного майна до Міністерства розвитку громад та територій повноваження з управління корпоративними правами Першого інвестиційного банку (PINbank). Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 28 січня, повідомив його представник у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На базі PINbank створять Поштовий банк, казав у вересні гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив це: "Ми вдосконалюємо інфраструктуру через яку люди отримують допомогу від держави. Сьогодні уряд своїм рішенням передає акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Мінінфраструктури з наступною передачею Укрпошті. Таким чином, створюємо поштовий банк".

PINbank перейшов у державну власність у 2023-2024 роках після того, як Вищий антикорупційний суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції до росіянина Євгена Гінера та стягнув у дохід держави активи росіянина у вигляді 20 444 834 простих іменних акцій PINbank, що становить 88,890583% статутного капіталу.