НБУ у 2025 р. перевірить 6 банків щодо інфобезпеки та кіберзахисту

Національний банк України (НБУ) планує провести наступного року перевірки з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у шести банках із 61, які діють у країні на цей час.

Як зазначаєтьсяв пресрелізі НБУ у вівторок, зокрема в першому кварталі 2025 року перевірку заплановано в Креді Агріколь Банку, у другому - у Райффайзен Банку, у третьому - у банках "Південний" і "Кредит Дніпро". Перевірка в Комінбанку та Альтбанку відбудеться в четвертому кварталі наступного року.

"Це сприятиме вдосконаленню банками власних спроможностей щодо реагування на сучасні кіберзагрози, а також зміцненню кіберстійкості як банків зокрема, так і банківської системи в цілому", - вважає регулятор.

Зазначається, що планування виїзних перевірок з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг здійснюється на підставі ризик-орієнтованого підходу.

Перевірки відбуватимуться з урахуванням наявної в НБУ інформації щодо фактів, подій та обставин роботи банків, з огляду на особливості їхнього функціонування, характер та обсяг надання банківських, фінансових послуг, здійснення інших видів діяльності, уточнюють у пресрелізі.