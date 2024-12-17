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Vodafone підвищує тарифи з 24 грудня на 70-120 грн
23:03 16.12.2024 |
Мобільний оператор Vodafone підвищує вартість низки тарифів передплати. Зміни набудуть чинності з 24 грудня, йдеться на сайті оператора.
Тарифи подорожчають на 70-120 грн, кількість хвилин, обсяг інтернету та інші умови залишаться незмінними.
Вартість тарифу Joice Start збільшиться на 70 грн - з 200 грн до 270 грн за чотири тижні.
На цю ж суму зросте вартість тарифу Joice Pro - з поточних 260 грн до 330 грн.
Тариф Turbo подорожчає на 90 грн - зі 180 грн до 270 грн.
Joice Max стане дорожчим на 120 грн. За чотири тижні користувачі будуть змушені платити 450 грн замість 330 грн.
Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифах з 1 серпня 2024 року до 20 січня 2025 року, передбачені нижчі ціни на три місяці.
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