Vodafone підвищує тарифи з 24 грудня на 70-120 грн

Мобільний оператор Vodafone підвищує вартість низки тарифів передплати. Зміни набудуть чинності з 24 грудня, йдеться на сайті оператора.

Тарифи подорожчають на 70-120 грн, кількість хвилин, обсяг інтернету та інші умови залишаться незмінними.

Вартість тарифу Joice Start збільшиться на 70 грн - з 200 грн до 270 грн за чотири тижні.

На цю ж суму зросте вартість тарифу Joice Pro - з поточних 260 грн до 330 грн.

Тариф Turbo подорожчає на 90 грн - зі 180 грн до 270 грн.

Joice Max стане дорожчим на 120 грн. За чотири тижні користувачі будуть змушені платити 450 грн замість 330 грн.

Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифах з 1 серпня 2024 року до 20 січня 2025 року, передбачені нижчі ціни на три місяці.