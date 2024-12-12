Антимонопольний комітет дозволив Тігіпку купити «Ідея Банк»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл акціонеру групи "ТАС" Сергію Тігіпку на концентрацію шляхом опосередкованого придбання 100% акцій "Ідея Банк".

Про це йдеться у релізі групи "ТАС", який є у розпорядженні ЕП.

Фінальним кроком для юридичного завершення угоди має бути рішення Національного банку України про погодження набуття істотної участі в АТ "Ідея Банк".

Необхідний пакет документів подано на розгляд регулятора банківського ринку. Наразі рішення НБУ очікується, йдеться у повідомленні.