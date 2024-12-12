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АНАЛІТИКА

Росія остаточно програла апеляцію у «кримському» позові ПриватБанку

 

Верховний суд Нідерландів 6 грудня 2024 року залишив у силі арбітражні рішення 2017 і 2019 років, якими була визнана незаконність експропріації Росією кримських активів ПриватБанку. Про це повідомила пресслужба банку.

ПриватБанк припинив обслуговувати клієнтів у Криму в березні 2014 року після того, як півострів окупувала Росія. Пізніше того ж року російська окупаційна адміністрація привласнила майно ПриватБанку, який на той час ще контролювали Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

У квітні 2015 року ПриватБанк почав арбітражний процес проти Росії відповідно до Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року.

В останньому на сьогодні частковому арбітражному рішенні від 4 лютого 2019 року суд визнав, що він має юрисдикцію щодо всіх вимог ПриватБанку проти Російської Федерації. Тоді ж було встановлено, що Росія порушила свої зобов'язання за двосторонньою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, незаконно експропріювавши активи ПриватБанку в Криму і що ПриватБанк має право на відшкодування за таку експропріацію в повному обсязі.

З 2019 року Росія оскаржувала ці рішення, і лише тепер її апеляційні скарги остаточно були відхилені.

Рішення верховного суду відкриває шлях до остаточного визначення арбітражним судом суми збитків та шкоди ПриватБанку, завданої Росією.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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