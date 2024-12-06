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Авіакомпанія Нової пошти збирається базуватися у Празі
12:05 06.12.2024 |
Вантажна авіакомпанія Supernova Airlines, що належить власникам Нової пошти Вячеславу Климову та Володимиру Поперешнюку, планує зробити Прагу своєю базою для нових міжнародних рейсів. Про це в інтерв'ю ЦТС повідомив головний виконавчий директор компанії Ярослав Красножон.
"Прага виникла тому, що Чехія привітно ставиться до українських підприємств, вона надала нам змогу використовувати її аеропорт для польотів у Штати. Хоча, наприклад, Польща не хоче цього робити. І Румунія теж не поспішає. А Чехія пішла нам на зустріч. Попри наявність європейського сертифіката, таке рішення залишається на розсуд авіаційної влади країни", - розповів Красножон.
Він також поділився деталями планування рейсів до США.
"Плануємо, що це будуть рейси Прага - Нью-Йорк. У Нью-Йорку, скоріше за все, буде аеропорт Ньюарк-Ліберті. Це буде переліт із технічною посадкою в Кефлавіку для дозаправлення", - зазначив Красножон.
Обслуговування літаків
Supernova Airlines вже співпрацює з двома технічними партнерами. Першою компанією стала європейська AirHub, яка брала участь у переданні літака від лізингодавця. Окрім цього, авіакомпанія уклала контракт з українською Air Service, що займається обслуговуванням літаків у Празі.
"Ми надаємо перевагу співпраці з українськими компаніями. Якщо ж відповідного українського партнера немає, тоді звертаємося до інших", - наголосив Красножон.
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