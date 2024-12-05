Нацбанк визнав Комінвестбанк неплатоспроможним

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення про зарахування АТ "Комерційний інвестиційний банк" (Комінвестбанк) до категорії неплатоспроможних, повідомляється на сайті НБУ в четвер.

Зазначається, що частка фінансової установи на ринку становила 0,04% усіх активів неплатоспроможних банків станом на 1 листопада 2024 року. Також банк є 52-м за розміром загальних активів (1,43 млрд грн) серед 62 українських банків.

"Відповідно зарахування АТ «Комінвестбанк» до категорії неплатоспроможних не вплине на стабільність банківського сектору України. Рішення ухвалено у зв'язку з неприведенням АТ «Комінвестбанк» своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, зокрема нормативно-правовими актами Національного банку" - пояснили в Центробанку.

Уточнено, що 8 серпня 2024 року правління НБУ, керуючись статтею 75 закону України "Про банки і банківську діяльність", ухвалило рішення зарахувати Комінвестбанк до категорії проблемних.

Підставою для такого рішення стало встановлення факту здійснення банком ризикової діяльності, що становить загрозу інтересам його вкладників або інших кредиторів, за ознаками неналежної організації системи внутрішнього контролю, що з урахуванням системи управління ризиками та недостатності доходів створює ризик зменшення в майбутньому регулятивного капіталу банку та порушення встановлених Нацбанком пруденційних нормативів капіталу. Крім того, було виявлено факти систематичного надання та оприлюднення банком недостовірної інформації та звітності для приховування його реального фінансового становища.

Національний банк також встановив, що від дня зарахування Комінвестбанку до категорії проблемних - банк продовжує здійснювати ризикову діяльність і систематично надавати та оприлюднювати недостовірну інформацію і звітність задля приховування свого реального фінансового стану, а менеджмент і власники не вжили належних заходів для запобігання зарахуванню банку до категорії неплатоспроможних.

Наголошується, що кожен вкладник Комінвестбанку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) відшкодування в повному розмірі вкладу з урахуванням відсотків, нарахованих станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, окрім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам Комінвестбанку станом на 21 листопада 2024 року становить 432 млн грн. Станом на 04 грудня 2024 року обсяг високоліквідних активів банку, враховуючи ОВДП і депозитні сертифікати, становить 890 млн грн.

У НБУ нагадали, що з набуттям чинності закону України від 1 квітня 2022 року № 2180-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб" запроваджено стовідсоткове гарантування вкладів фізичних осіб у всіх банках.

Згідно з опублікованою НБУ інформацією, понад 42% акцій Комінвестбанку належать орендному підприємству "Ужгородський коньячний завод"(м. Ужгород), 25% - ТОВ "Плодоовоч - УЗЖ" (м. Ужгород) та ще майже 33% акцій належать ТОВ "Латуж" (м. Мукачево, Закарпатська обл.).