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АНАЛІТИКА

Будувати підземні підстанції "Укренерго" видається досить проблематичним рішенням - представник НЕК

 

Підземні рішення для підстанцій НЕК "Укренерго" наразі видаються досить нереалістичними, виходячи з високої вартості таких об'єктів і низки інших технічних проблем, повідомив голова Офісу ідентифікації та протидії загрозам об'єктам критичної інфраструктури компанії Сергій Назаренко.

"Думаю, нам рано ще закопувати нашу енергосистему під землю. Вона ще попрацює. Так, це робиться в деяких країнах, наприклад, у Японії, але через дефіцит місця (...). У нас, виходячи з вартості, часу, технічних проблем, тому що буде необхідне зовсім інше обладнання, ці рішення є досить проблематичними, принаймні в короткостроковій перспективі", - сказав Назаренко під час Energy Security Dialogue-2024 від DiXi Group у Києві в середу, передає кореспондент "Енергореформи" з місця події.

Він пояснив, що це дуже дороговартісні рішення, зокрема через застосування елегазу.

"Якщо порівнювати будівництво наземної та підземної підстанції, то, напевно, це буде в рази дорожче, навіть без систем захисту. Досить дорогі й елегазові технології, які застосовують у такому разі", - зазначив Назаренко.

Він додав, що в разі пошкодження підземної підстанції високоточною зброєю, її відновлення є неможливим.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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