Фінансові новини
- |
- 03.12.24
- |
- 00:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
USAID профінансувало відновлення пошкоджених трубопроводів «Укргазвидобування»
13:59 02.12.2024 |
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало допомогу з відновлення пошкоджених унаслідок бойових дій трубопроводів АТ "Укргазвидобування", повідомила пресслужба групи "Нафтогаз".
За її даними, трубну продукцію надала компанія Tetra Tech ES, Inc, яка є виконавцем проєкту з енергетичної безпеки (ESP). USAID також надало додаткові засоби захисту об'єктів газовидобутку групи від російських атак.
Крім того, від початку повномасштабного вторгнення USAID передало компанії 102 дизельні електростанції та 6 тис. тонн метанолу, що є критично важливою сировиною для видобутку, підготовки та транспортування природного газу.
"Загалом "УГВ" отримало понад 1700 позицій деталей трубопроводів. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за надану допомогу - вона дуже актуальна в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру. Для нас дуже важливо зберегти стабільність виробничих процесів до кінця опалювального сезону", - зазначив глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
ТОП-НОВИНИ
|Шольц про ракети Taurus: ми дискутуємо, чи надавати Україні окремі системи
|«Бажано, на три букви»: Зеленський відповів, на що повинна піти РФ під час переговорів
|У Німеччині розповіли, що увійде в анонсований Шольцом пакет військової допомоги
|Шольц у Києві оголосив нові поставки зброї Україні на 650 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Друга українська компанія запустила біометан у ГТС
|USAID профінансувало відновлення пошкоджених трубопроводів «Укргазвидобування»
|Продажі вже на довоєнному рівні: Чечоткін про перші підсумки «чорної п'ятниці» на Rozetka
|Енергоатом пройшов аудит на відповідність системи управління міжнародним стандартам
|Заарештовані російські вантажні вагони стали найбільш задіяним парком УЗ
|Alterra Group має намір побудувати в Україні мережу з 7 індустріальних парків
|Арешт акцій «Київстару» можуть зняти найближчим часом: у компанію прийдуть американські інвестиції
Бізнес
|Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років
|У Нідерландах запускають першу в Європі послугу каршерінгу з технологією V2G
|Microsoft відкладає запуск додатка Xbox на Android до набрання чинності рішення про відміну Google Play Billing
|Кнопки повертаються: Volkswagen обіцяє редизайн, кращі батареї та матеріали в своїх електромобілях
|Xiaomi представила Redmi K80 — Snapdragon 8 Gen 3 і 6550 мАг за $345
|У США розпочали розслідування проти Microsoft. Особливо турбує співпраця з OpenAI
|Facebook Messenger тепер підтримує відеодзвінки у форматі HD