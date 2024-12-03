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АНАЛІТИКА

USAID профінансувало відновлення пошкоджених трубопроводів «Укргазвидобування»

 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало допомогу з відновлення пошкоджених унаслідок бойових дій трубопроводів АТ "Укргазвидобування", повідомила пресслужба групи "Нафтогаз".

За її даними, трубну продукцію надала компанія Tetra Tech ES, Inc, яка є виконавцем проєкту з енергетичної безпеки (ESP). USAID також надало додаткові засоби захисту об'єктів газовидобутку групи від російських атак.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення USAID передало компанії 102 дизельні електростанції та 6 тис. тонн метанолу, що є критично важливою сировиною для видобутку, підготовки та транспортування природного газу.

"Загалом "УГВ" отримало понад 1700 позицій деталей трубопроводів. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за надану допомогу - вона дуже актуальна в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру. Для нас дуже важливо зберегти стабільність виробничих процесів до кінця опалювального сезону", - зазначив глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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