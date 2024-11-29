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Енергоатом пройшов аудит на відповідність системи управління міжнародним стандартам
12:13 29.11.2024 |
НАЕК «Енергоатом» пройшла сертифікаційний аудит для підтвердження відповідності інтегрованої системи управління міжнародним стандартам.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.
Зазначається, що оцінку відповідності інтегрованої системи управління АТ «НАЕК «Енергоатом» вимогам міжнародних стандартів проводила ТОВ «ІМС Інтернешнл» із 20 по 28 листопада.
«За результатами роботи, аудиторська група буде рекомендувати органу сертифікації видати сертифікати відповідності інтегрованої системи управління Енергоатома вимогам зазначених міжнародних і національних стандартів», - йдеться в повідомленні.
В Енергоатомі також обговорили потенціал для поліпшення системи управління та виділили його позитивні сторони, зокрема, розвиток електронного документообігу та підготовчу роботу до впровадження в інтегровану систему управління компанії нових стандартів.
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