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«Енергоатом» витратить 1,7 мільярда на захист для Рівненської АЕС. Його будуватимуть півтора роки
10:53 26.11.2024 |
Філія "ВП "Рівненська АЕС" державної компанії "Енергоатом" уклала з ТОВ "Західелектромонтаж" угоду на будівництво захисної споруди вартістю 1,7 млрд грн.
Усі деталі укладеної угоди "Енергоатом" засекретив згідно порядку, встановленого урядом на період воєнного стану, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
Відомо лише, що будівництво захисної споруди триватиме понад півтора роки - роботи за контрактом потрібно виконати до липня 2025 року.
Як повідомлялося, наприкінці вересня "Енергоатом" вже уклав угоду вартістю 509 млн грн на проєктування і будівництво захисної споруди другого рівня захисту на Рівненській АЕС. Захисні споруди другого рівня - це залізобетонні конструкції, які захищають великі трансформатори від шахедів та осколкових уражень у разі непрямого влучання ракети.
Тоді підряд також отримало ТОВ "Західелектромонтаж". За даними YouControl, власником і директором підрядника є Ігор Рогаля, компанія регулярно отримує підряди саме у "Енергоатома".
Крім того, 4 жовтня уклали угоду на проєктування та будівництво захисних споруд на Хмельницькій АЕС вартістю 1,71 мільярда гривень.
2 жовтня Південноукраїнська АЕС "Енергоатома" уклала угоду вартістю 595 мільйонів гривень на будівництво інженерного захисту критичних елементів станції. Контракт з ПрАТ "Юженергобуд" також уклали без проведення відкритих торгів, роботи потрібно виконати до 25 грудня 2025 року.
Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський під час виступу в ООН заявив, що "Путін планує напади на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру, маючи на меті відключити станції від енергомережі... За допомогою супутників інших країн Росія отримує зображення і детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС".
У той же день сам "Енергоатом" заявив про проліт російського ударного безпілотника на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.
Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про підготовку РФ ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.
В "Енергоатомі" раніше повідомляли, що менше ніж за місяць поруч з українськими АЕС пролетіло понад 100 російських БпЛА та ракет.
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