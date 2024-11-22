Головний диспетчер «Укренерго» Віталій Зайченко ввійшов до правління компанії

Головний диспетчер НЕК "Укренерго" та директор з управління об'єднаною системою (ОЕС) України Віталій Зайченко увійшов до правління компанії, передає Енергореформа.

Згідно з повідомленням НЕК у Telegram, його сфера відповідальності - централізоване оперативно-технологічне управління ОЕС України та координація її паралельної роботи з ENTSO-E.

Зайченко розпочав роботу в "Укренерго" у 1990-х, пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об'єднаної енергосистеми з 2015 року.

Він керував ОЕС України на всіх етапах її приєднання до європейської континентальної енергомережі, а також остаточного від'єднання від російської та білоруської мереж.

До правління "Укренерго" входять Олексій Брехт (тво голови правління), Сергій Галаган (IT) та Олег Скрипник (фінанси).