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Головний диспетчер «Укренерго» Віталій Зайченко ввійшов до правління компанії
17:00 22.11.2024 |
Головний диспетчер НЕК "Укренерго" та директор з управління об'єднаною системою (ОЕС) України Віталій Зайченко увійшов до правління компанії, передає Енергореформа.
Згідно з повідомленням НЕК у Telegram, його сфера відповідальності - централізоване оперативно-технологічне управління ОЕС України та координація її паралельної роботи з ENTSO-E.
Зайченко розпочав роботу в "Укренерго" у 1990-х, пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об'єднаної енергосистеми з 2015 року.
Він керував ОЕС України на всіх етапах її приєднання до європейської континентальної енергомережі, а також остаточного від'єднання від російської та білоруської мереж.
До правління "Укренерго" входять Олексій Брехт (тво голови правління), Сергій Галаган (IT) та Олег Скрипник (фінанси).
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