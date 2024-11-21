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АНАЛІТИКА

Критичне обладнання та підтримка ліквідності: Італія інвестує в "Укргідроенерго" 200 мільйонів євро

 

Італія підтвердила свої зобов'язання спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділити 200 млн євро для найбільшої гідрогенеруючої компанії України "Укргідроенерго".

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко під час італійсько-українського бізнес форму 20 листопада.

Згідно з угодою, яку було укладено в лютому 2024 року, кредитні кошти будуть спрямовані на закупівлю критичного обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також на надання екстреної підтримки ліквідності "Укргідроенерго" для забезпечення стійкості роботи компанії.

Згідно з повідомленням міністерства, італійська сторона наголосила, що продовжить підтримку урядової політики "Зроблено в Україні", а італійський бізнес висловив зацікавленість щодо співпраці з українськими підприємствами у п'яти ключових секторах української економіки - металургії та критичні матеріали, розвитку відновлювальних джерел енергії, оборонній промисловості, агропереробці та машинобудуванні.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Італія
 

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