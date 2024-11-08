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АНАЛІТИКА

Білгород-Дністровський порт вдалося продати з тринадцятої спроби

 

Фонд державного майна України продав на приватизаційному аукціоні єдиний майновий комплекс ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» за 108 млн грн.

Про це повідомила у Фейсбуці директор підприємства Оксана Кіктенко, передає Укрінформ.

«13 торги з продажу держстивідору Білгород-Дністровського морського порту виявились вдалими. Єдиним учасником електронного аукціону стала компанія ТОВ «ТОП-Оффер», - йдеться в повідомленні.

Згідно з оприлюдненим у системі Prozorro.Продажі сформованим протоколом, покупець запропонував за підприємство 90 млн грн. Додатково він має сплатити 18 млн грн ПДВ.

Стартова ціна об'єкту була 88,9 млн грн.

Протягом 20 робочих днів покупець зобов'язаний сплатити на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об'єкта.

«Сподіваємось на успішне завершення приватизації та початок нової історії підприємства», - зазначила Кіктенко.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України передав Міністерству оборони України понад 100 будівель для розміщення особового складу та військової техніки; ще понад 100 споруд готуються для передачі.
 

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