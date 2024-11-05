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Суд визнав банкрутом ДТЕК Східенерго Ахметова
16:36 04.11.2024 |
Господарський суд Донецької області 28 жовтня визнав банкрутом ТОВ "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова, яке експлуатувало три електростанції на сході України. Про це повідомляється у судовому реєстрі.
ДТЕК Східенерго займалася виробництвом та реалізацією електричної та теплової енергії. Основна діяльність здійснювалась на:
→ Зуївській ТЕС (з березня 2017 року компанія втратила контроль над цим активом через військові дії на непідконтрольній Україні території),
→ Луганській ТЕС (з лютого 2022 року виробнича діяльність припинена через окупацію Щастя),
→ Курахівській ТЕС (не працює з 2023 року через обстріли та наближення фронту).
У лютому 2024 року суд відкрив провадження у справі про банкрутство компанії.
На початку жовтня один із кредиторів - ПАТ "Донбасенерго" - ініціював план санації боржника (фінансового оздоровлення). Інші кредитори, зокрема DTEK Trading, ДТЕК Дніпроенерго та Пенсійний фонд, висловили заперечення.
Суд визнав запропонований Донбасенерго план санації нереалістичним, враховуючи надкритичну неплатоспроможність, відсутність ліквідності та економічної стійкості, а також відсутність власних ресурсів та блокування більшості активів ДТЕК Східенерго.
Крім того, виявилося, що збори кредиторів, на яких було схвалено план санації, були скликані з порушенням процедури, що зробило їх рішення нелегітимними.
Після цього суд визнав ДТЕК банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру.
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