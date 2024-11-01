Київрада вирішила докапіталізувати ХК «Київміськбуд» на 2,56 млрд грн

Київська міська рада підтримала рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ "ХК «Київміськбуд»" для стабілізації фінансового становища компанії шляхом додаткової емісії та придбання акцій на суму до 2,56 млрд грн.

Відповідне рішення 77 депутатів міськради підтримали на пленарному засіданні в четвер.

"Реалізація проєкту рішення надасть змогу поліпшити фінансовий стан ПрАТ "ХК «Київміськбуд», що сприятиме відновленню та завершенню ним будівництва житлових комплексів. Це надасть змогу вирышити проблеми великої кількості громадян, зокрема, військовослужбовців та їхніх родин, зняти соціальне напруження, зміцнити довіру до влади та досягнути загального позитивного синергічного ефекту в будівельній галузі й на ринку нерухомості Києва", - зазначено в пояснювальній записці до проєкту рішення.

Зазначається, що додаткова емісія здійснюватиметься без зменшення наявного розміру пакета акцій територіальної громади Києва (80%).

Розрахунок суми 2,56 млрд грн здійснено як різницю між обсягом необхідного дофінансування компанії під час реалізації базового сценарію, визначеного під час аудиту "Київміськбуду", і компенсації урядом сумарного запланованого збитку в розмірі 2,28 млрд грн.

Київрада також підтримала рішення про звернення до Кабінету Міністрів України із проханням розглянути питання компенсації ПрАТ "ХК «Київміськбуд» сумарних запланованих збитків у розмірі 2,28 млрд грн, пов'язаних з добудовою об'єктів "Укрбуду", зокрема, шляхом пільгових кредитів та інших форм допомоги.

Згідно з проєктом звернення, Кабміну запропоновано розглянути питання компенсації не лише шляхом капітальних бюджетних трансферів, а й за допомогою надання пільгових кредитів для фінансування будівництва, перегляду умов держпрограм іпотечного кредитування населення, сприяння пошуку інших джерел фінансування.

Крім того, запропоновано придбати в житлових комплексах ХК "Київміськбуд" житло для військовослужбовців.

Наразі за ХК "Київміськбуд" значаться 24 будівельні майданчики: понад 120 будинків на 548,6 тис. кв. м житлової площі. Станом на 31 травня 2024 року з 18 прийнятих на баланс об'єктів "Укрбуду" сім введено в експлуатацію повністю, чотири - частково.

Як повідомлялося, у березні 2024 року КМДА створила тимчасову комісію з вирішення проблемних питань, пов'язаних із діяльністю ПрАТ "ХК «Київміськбуд»".

За підсумками аудиту "Київміськбуду", проведеного 2023 року держпідприємством "Бейкер Тіллі Україна Консалтинг", ТОВ "Аудиторська фірма НХД-АУДИТ" і ТОВ "Ернст енд Янг", встановлено відсутність ознак дій із доведення компанії до банкрутства, приховування фактів фінансової неспроможності або здійснення масових операцій пов'язаними особами. Водночас аудитори встановили, що діяльність "Київміськбуду" була порушена через зовнішні чинники: COVID-19, повномасштабну війну, фактор "Укрбуду".

Комісія Київради 17 листопада 2023 року затвердила проміжний звіт із рекомендаціями та пропозиціями щодо подальшої роботи забудовника, серед яких - здійснення закупівлі квартир в об'єктах "Київміськбуду", розгляд можливості виділення фінансової позики або докапіталізації компанії. Також комісія рекомендувала Київській міськраді звернутися до Кабінету Міністрів щодо питання компенсації "Київміськбуду" сумарного запланованого збитку, пов'язаного із завершенням реалізації проєктів будівельної корпорації "Укрбуд", у сумі 2,28 млрд грн.

ХК "Київміськбуд" створена на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК «Київміськбуд»", згідно з даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), є Київська міськрада (80%).