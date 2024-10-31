Нафтогаз запустив нову свердловину з дебітом 170 000 кубометрів газу на добу

Група "Нафтогаз" запустила нову свердловину з дебітом 170 000 кубометрів газу на добу, використовуючи технологію одночасно-роздільної експлуатації (ОРЕ). Про це інформує Укргазвидобування.

До її впровадження свердловина давала лише 70 000 кубометрів на добу. За словами тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора Сергія Лагна, досягти такого результату вдалося завдяки ретельному аналізу геологічної моделі родовища, оцінці ризиків і застосуванню спеціалізованого обладнання для завершення свердловин.

ОРЕ дозволила залучити до розробки додатковий горизонт, що сприяло суттєвому збільшенню видобутку, додали в компанії.

Від початку року Укргазвидобування активно застосовує цю технологію, яка вже забезпечила додатковий видобуток понад 50 мільйонів кубометрів газу.