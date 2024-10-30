НБУ продовжив на три місяці термін для продажу Ідея Банку

Getin Holding S.A. 29 жовтня отримав рішення Національного банку України (НБУ) щодо продовження на три місяці наданого 29 квітня 2024 року шестимісячного терміну для продажу дочірнього українського Ідея Банк, зазначено в повідомленні холдингу на Варшавській фондовій біржі.

"При винесенні рішення про внесення змін Національний банк України врахував прохання Емітента щодо подовження строку реалізації акцій АТ "Ідея Банк" (IBU), зокрема укладення договору купівлі-продажу акцій IBU від 18 жовтня 2024 року", - пояснюється в інформації.

Як повідомлялося, Getin Holding домовився щодо продажу IBU групі ТАС Сергія Тігіпка.