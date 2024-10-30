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АНАЛІТИКА

Держава виставила на продаж свою частку в нафтопереробному заводі Коломойського

 

Фонд державного майна виставив на приватизацію державний пакет акцій у ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (колишній Надвірнянський нафтопереробний завод). Аукціон відбудеться 20 листопада в системі Prozorro.Продажі.Фонд державного майна виставив на приватизацію державний пакет акцій у ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (колишній Надвірнянський нафтопереробний завод). Аукціон відбудеться 20 листопада в системі Prozorro.Продажі.

Стартова ціна 26% акцій підприємства становить 440,45 млн грн.

ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" - одне з шести нафтопереробних підприємств України та єдине, що працювало з українською сировиною. Його потужності не використовуються для перероблення нафти з 2012 року, підприємство заробляє на зберіганні нафти та нафтопродуктів. Розташоване в місті Надвірна Івано-Франківської області. Підприємство забезпечує понад 500 робочих місць.

У 2021 році до повномасштабної війни його чистий дохід перевищував 2 млрд грн, у 2024 році цей показник скоротився до 8,5 млн грн (за шість місяців).

Акціонерами Нафтохіміка Прикарпаття, крім ФДМ, є Weavernal Holdings (19%), Deneiro Ventures (19%), Romannor Investments (19%) і Domennium Enterprises (14%), пов'язані з неформальною групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Чому це не велика приватизація

За законом України "Про приватизацію державного і комунального майна", щоб бути об'єктом великої приватизації, балансова вартість активів підприємства має бути понад 250 млн грн та, якщо це пакет акцій, частка держави має бути понад 50%. Оскільки держава володіє тільки 26% акцій, які зараз виставлені на аукціон, цей пакет акцій належить до категорії малої приватизації, незалежно від стартової ціни.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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