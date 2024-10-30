«Укрнафта» купила ліцензію на площу Кітван за 6,5 млн грн

ПАТ "Укрнафта" придбало на торгах Державної служби геології та надр (Держгеонадр) України спеціальний дозвіл на нафтогазову площу Кітван (Івано-Франківська обл.) терміном на 20 років.

Згідно з даними майданчика UBIZ.ua, "Укрнафта" запропонувала за ліцензію 6,5 млн грн, а другий учасник торгів ТОВ "Євротекстиль" не вийшов за межі стартової ціни 5,017 млн грн.

На двох попередніх аукціонах (24 вересня і 11 жовтня) інтерес до площі Кітван виявляла лише "Укрнафта" і торги скасовували.

Крім того, торги ще на п'ять ділянок надр із нафтогазовими покладами скасовано через повну відсутність пропозицій. Йдеться про Таращанську (стартова ціна - 77,14 млн грн, Чернівецька обл.), Любінецьку (48,309 млн грн, Львівська обл.), Добробратівську площі (29,271 млн грн, Закарпатська обл.), а також ділянку Межиріччя-Східна (24,69 млн грн) і Південно-Монастирцьке родовище (19,286 млн грн, обидва - Львівська обл.).

Як повідомлялося, Держгеонадр на аукціонах 24 вересня 2024 року продала 5 з 11 спеціальних дозволів на ділянки надр із нафтогазовими покладами на загальну суму 1 млрд 177,212 млн грн.

Повторні торги на шість ліцензій, що залишилися, було призначено на 11 і 29 жовтня зі зниженням ціни на них на 25% і 25% від початкової.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 р. компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 460 власних і 85 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКартка", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером «"Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам і якою наразі управляє Міноборони.