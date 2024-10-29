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АНАЛІТИКА

Fitch підвищило національні рейтинги ПриватБанку, Ощадбанку, Укргазбанку, ПроКредит Банку, ПУМБ і Сенс Банку

 

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило національні довгострокові рейтинги державних ПриватБанку, Ощадбанку, Укргазбанку і підконтрольного ProCredit Holding ПроКредит Банку до "AA+(ukr)" з "AA(ukr)", приватного ПУМБ - до "AA+(ukr)" з "AA-(ukr)", а націоналізованого Сенс Банку - до "AA(ukr)" з "AA-(ukr)".

"Дії послідували за рекалібруванням Fitch національної рейтингової шкали України, що також послідувало за нещодавнім підвищенням довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України в національній валюті до "CCC+" із "CCC-", - йдеться в повідомленні агентства на його сайті.

Водночас національний довгостроковий рейтинг державного Укрексімбанку було підтверджено на рівні "AA(ukr)".

Уточнюється, що прогнози рейтингів "стабільні".

Fitch зазначає, якщо перегляд національних довгострокових рейтингів Привату, Ощаду, Укргазу, ПроКредит і Сенс відображає зміни в національній рейтинговій шкалі, спричинені винятково перекалібруванням таблиці відповідності національних рейтингів, а не змінами в кредитній якості, то підвищення рейтингу ПУМБ відображає поліпшення його відносних показників, що підтримуються високою капіталізацією і рентабельністю.

"Підтвердження національного довгострокового рейтингу Укрексімбанку відображає ослаблення його відносних показників, зумовлене зниженням капіталізації, незважаючи на нещодавнє поліпшення коефіцієнтів капіталу...", - додало агентство.

Згідно з релізом, національні довгострокові рейтинги банків (за винятком ПроКредиту) визначаються їхніми внутрішніми кредитними профілями, тоді як рейтинг ПроКредиту зумовлений думкою агентства про підтримку його з боку ProCredit Holding AG ("BBB/стабільний/bb") і підкріплений його самостійним профілем.

Fitch нагадує, що національні рейтинги - це показник відносного кредитного ризику емітентів у країні, покликаний допомогти місцевим інвесторам диференціювати ризики. Національні шкали не можна порівняти з міжнародними рейтинговими шкалами Fitch або національними рейтинговими шкалами інших країн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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