Фінансові новини
- |
- 22.10.24
- |
- 12:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Люди Кадирова розкрадають меткомбінат ім. Ілліча в окупованому РФ Маріуполі – WSJ
09:29 22.10.2024 |
Металургійний комбінат ім. Ілліча в окупованому Маріуполі, що входив до групи компаній Метінвест, став трофеєм клану глави Чечні. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на документи, а також заяви бізнесменів і менеджерів.
Журналісти підтвердили, що люди, близькі до Рамзана Кадирова, фактично розкрадають найбільший завод окупованого РФ українського міста.
Відразу після окупації Маріуполя новостворена місцева компанія ТОВ "Ілліч ММК" почала експортувати сталь із заводу, що не працює. Одним із двох власників компанії є Валід Геремєєв - 25-річний син заступника міністра будівництва та комунального господарства Чечні Вахіти Геремєєва.
Торік співвласником заводу став ще один соратник Кадирова - Алаш Дадашов.
Чиновники, з якими говорили журналісти, стверджують, що таким чином Кадирова нагороджують за "лояльність Путіну" та за неучасть у "Марші справедливості" Євгена Пригожина.
Люди з клану Кадирова вивозять і продають сучасне металургійне обладнання, відправляють металолом у Росію для використання місцевими виробниками та постачають промислові гази (судячи з усього, інертні) Роскосмосу.
За даними російської влади, на які посилається WSJ, за пів року з заводу було експортовано 130 000 тонн побічних продуктів заліза, потенційна вартість яких оцінюється в $16 млн.
Окупанти демонтували та відправили до Росії виробничу лінію вартістю $220 млн, що була встановлена незадовго до війни, повідомляв Метінвест.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що продукція із заводу Ілліча використовується в Росії для виробництва автомобілів і для будівельної галузі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський анонсував пакет на $800 млн зі США для виробництва дронів в Україні
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $400 млн
|Зеленський розповів, про що йшлося на його зустрічі з Остіном
|Кабмін розширив повноваження Податкової служби щодо валютного нагляду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Унікальна інвест-пропозиція комерційної нерухомості на Пейзажній алеї
У РУБРИЦІ
|Власники БРСМ вийшли на ринок видобутку природного газу
|Люди Кадирова розкрадають меткомбінат ім. Ілліча в окупованому РФ Маріуполі – WSJ
|«Укрпошта» планує підвищити тарифи на доставку листів та листівок по Україні на 13%
|Уряд призначив нового голову правління «Укрзалізниці»
|Колишній командувач Сил логістики ЗСУ очолив «Укроборонпром»
|МВФ вніс призначення наглядової ради «Укренерго» до переліку умов для продовження кредитування
|Україна підтверджує плани реструктуризації ВВП-варантів і євробондів «Укренерго» та допускає нову реструктуризацію
Бізнес
|Штучний інтелект споживатиме на 95% менше енергії завдяки простішим обчисленням
|Samsung представила пам’ять GDDR7 у модулях 3 ГБ — у півтора раза більша та удвічі швидша
|YouTube отримав масштабне оновлення: таймер сну, покращений мініплеєр та інші вдосконалення
|CEO Intel несподівано показав голові Lenovo свій Panther Lake
|Нові моделі Xbox Series X споживають менше енергії, мають нову материнську плату та перероблену систему охолодження
|Samsung, ARM і Rebellions анонсували спільну роботу над 2-нм чипом прискорювача штучного інтелекту
|У Telegram розповсюджують шкідливі програми під виглядом техпідтримки Резерв+