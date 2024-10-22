Люди Кадирова розкрадають меткомбінат ім. Ілліча в окупованому РФ Маріуполі – WSJ

Металургійний комбінат ім. Ілліча в окупованому Маріуполі, що входив до групи компаній Метінвест, став трофеєм клану глави Чечні. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на документи, а також заяви бізнесменів і менеджерів.

Журналісти підтвердили, що люди, близькі до Рамзана Кадирова, фактично розкрадають найбільший завод окупованого РФ українського міста.

Відразу після окупації Маріуполя новостворена місцева компанія ТОВ "Ілліч ММК" почала експортувати сталь із заводу, що не працює. Одним із двох власників компанії є Валід Геремєєв - 25-річний син заступника міністра будівництва та комунального господарства Чечні Вахіти Геремєєва.

Торік співвласником заводу став ще один соратник Кадирова - Алаш Дадашов.

Чиновники, з якими говорили журналісти, стверджують, що таким чином Кадирова нагороджують за "лояльність Путіну" та за неучасть у "Марші справедливості" Євгена Пригожина.

Люди з клану Кадирова вивозять і продають сучасне металургійне обладнання, відправляють металолом у Росію для використання місцевими виробниками та постачають промислові гази (судячи з усього, інертні) Роскосмосу.

За даними російської влади, на які посилається WSJ, за пів року з заводу було експортовано 130 000 тонн побічних продуктів заліза, потенційна вартість яких оцінюється в $16 млн.

Окупанти демонтували та відправили до Росії виробничу лінію вартістю $220 млн, що була встановлена ​​незадовго до війни, повідомляв Метінвест.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що продукція із заводу Ілліча використовується в Росії для виробництва автомобілів і для будівельної галузі.