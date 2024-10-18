Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Група «ТАС» купує Ідея Банк у польської Getin Holding за $34 млн

 

Правління польської Getin Holding і Група "ТАС" Сергія Тігіпка підписали в п'ятницю договір купівлі-продажу Ідея Банку, базова сума угоди становитиме $34 млн, повідомляється в пресрелізі групи в п'ятницю.

Згідно з ним, покупцем 100% акцій є компанія Alkemi Limited (Кіпр), що входить до групи "ТАС", умова завершення угоди - отримання дозволу Антимонопольного комітету України та узгодження купівлі акцій Ідея Банку Національним банком України, угоду регулює англійське законодавство і вимоги Варшавської фондової біржі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2308
  0,0043
 0,01
EUR
 1
 44,7272
  0,0665
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8835  0,02 0,04 41,5278  0,02 0,04
EUR 44,5717  0,14 0,31 45,3143  0,12 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1950  0,05 0,13 41,2250  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес