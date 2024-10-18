Група «ТАС» купує Ідея Банк у польської Getin Holding за $34 млн

Лауреат премії Тюрінга вважає, що ШІ, як і раніше, перебуває на зародковому етапі розвитку. Великим мовним моделям (LLM) досі не вистачає кількох ключових компонентів, які дадуть їм змогу наблизитися хоча б до рівня котячого мислення, впевнений учений.