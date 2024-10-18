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Група «ТАС» купує Ідея Банк у польської Getin Holding за $34 млн
15:01 18.10.2024 |
Правління польської Getin Holding і Група "ТАС" Сергія Тігіпка підписали в п'ятницю договір купівлі-продажу Ідея Банку, базова сума угоди становитиме $34 млн, повідомляється в пресрелізі групи в п'ятницю.
Згідно з ним, покупцем 100% акцій є компанія Alkemi Limited (Кіпр), що входить до групи "ТАС", умова завершення угоди - отримання дозволу Антимонопольного комітету України та узгодження купівлі акцій Ідея Банку Національним банком України, угоду регулює англійське законодавство і вимоги Варшавської фондової біржі.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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