«Енергоатом» завершив ремонтну кампанію на українських АЕС

У середу 9 жовтня "Енергоатом" вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з вітчизняних АЕС.

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанія.

Зазначається, що ремонти завершили на 11 днів раніше запланованого терміну. Наразі триває набір потужності АЕС.

Цьогорічна ремонтна кампанія мала стратегічне значення, оскільки атомні електростанції залишаються основним джерелом безперебійного електропостачання країни. Вони забезпечують більше половини всього виробництва електроенергії в Україні.