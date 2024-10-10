Фінансові новини
- |
- 10.10.24
- |
- 00:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Енергоатом» завершив ремонтну кампанію на українських АЕС
23:24 09.10.2024 |
У середу 9 жовтня "Енергоатом" вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з вітчизняних АЕС.
Про це повідомляє пресслужба енергокомпанія.
Зазначається, що ремонти завершили на 11 днів раніше запланованого терміну. Наразі триває набір потужності АЕС.
Цьогорічна ремонтна кампанія мала стратегічне значення, оскільки атомні електростанції залишаються основним джерелом безперебійного електропостачання країни. Вони забезпечують більше половини всього виробництва електроенергії в Україні.
За матеріалами:
Економічна правда
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна уразила базу зберігання «шахедів» у РФ - генштаб ЗСУ
|РФ вдарила балістикою по Одеській області: ушкоджено цивільне судно, є жертви
|Бронювання від мобілізації можуть призупинити
|У Німеччині заявили про нові постачання IRIS-T до України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Енергоатом» завершив ремонтну кампанію на українських АЕС
|«Укрпошта» домовляється з поштовою службою США про доставку в Україну товарів з Amazon
|Доходи «Укроборонпрому» зросли на 50%, порівняно з минулим роком
|ДТЕК збудує в Богуславі установку зберігання енергії 20 МВт
|«Приватбанк» обрав нового голову правління
|Ризиком для інвестицій у газопоршневі станції є ціна газу - співвласниця «Епіцентру»
|НБУ оштрафував єдиний український банк з власником із Китаю на 14 мільйонів
Бізнес
|Двоє китайців обдурили Apple на $2,5 млн, обмінявши 6000 підроблених iPhone на оригінальні смартфони
|Перейменував Twitter, і можна не платити? Ілон Маск та Х подвоїли штраф, коли спробували його скасувати
|Компанії не хочуть страхувати Tesla Cybertruck — скасовують поліси або пропонують внески більше вартості авто
|Дженсен Хуанг заробив на Nvidia $109 млрд — цього вистачить, щоб придбати Intel
|Apple відмовилась від проєкту розумного кільця
|Українська гра Super Zoo Story вийшла на Kickstarter і зібрала вже в 1,5 рази більше потрібної суми
|Суд ЄС: Facebook не може використовувати особисті дані користувачів у рекламних цілях