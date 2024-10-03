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«Запоріжсталь» скоротила виробництво усіх видів продукції
23:57 02.10.2024 |
Меткомбінат «Запоріжсталь» у вересні 2024 року виробив на 4,2% менше чавуну, на 14,3% - сталі та на 14,1% менше прокату у порівнянні з показниками попереднього місяця.
Про це повідомила пресслужба підприємства, передає Укрінформ.
Згідно з оприлюдненими даними, у вересні на комбінаті було вироблено 248,6 тис. т чавуну (у серпні - 259,5 тис. т), 203,0 тис. т сталі (236,8 тис. т), відвантажено 184,1 тис. т прокату (214,2 тис. т).
Загалом за 9 місяців 2024 року на підприємстві вироблено 2,29 млн т чавуну, 2,17 млн т сталі, відвантажено 1,83 млн т прокату. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року виробництво усієї товарної продукції продемонструвало позитивну динаміку. Так, чавуну було виплавлено на 19,5% більше, виробництво сталі зросло на 24,7%, прокату - на 26,9%.
Як повідомлялося, у січні - серпні 2024 року українські металургійні підприємства виробили 5,27 млн т сталі, що на 30,8% більше показника за аналогічний період минулого року.
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