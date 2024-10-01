Україна починає будувати інфраструктуру для першої плавучої електростанції

Національна енергетична компанія "Укренерго" цього тижня почне будувати інфраструктуру для підключення першої плавучої електростанції потужністю 250 МВт. Про це розказав в.о. голови правління компанії Олексій Брехт.

"Напевно, ви чули про такий проєкт, як будівництво плавучих електричних станцій. Минулого тижня було прийнято розпорядження Кабінету міністрів, і наша компанія як один з учасників цього процесу вже на поточному тижні розпочинає будівництво відповідної інфраструктури. Це дасть об'єднаній енергосистемі України ще додатково 250 МВт потужності", - сказав Брехт на виїзному засіданні енергетичного комітету Верховної Ради.

У червні 2024 року голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер розказав про плани встановити три плавучі станції потужністю по 250 МВт у портах Південний, Одеса та Ізмаїл.

Постачальником цієї послуги має стати турецька компанія Karpowership.

13 вересня Кабінет міністрів ухвалив постанову №1069, яка врегульовує закупівлю послуг з оренди газопоршневих електростанцій на спеціальних суднах та приєднання їх до материкової інфраструктури.