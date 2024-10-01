Фінансові новини
- |
- 01.10.24
- |
- 12:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Енергоатом вивів енергоблок із планового ремонту
11:55 01.10.2024 |
На одній із атомних електростанцій вийшов із планового ремонту енергоблок.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".
"1 жовтня, після планово-попереджувального ремонту, фахівці Енергоатома успішно під'єднали до енергомережі енергоблок однієї з АЕС. Триває набір потужності", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після виходу блоку на повну потужність вітчизняна енергосистема зміцниться на 1000 МВт.
"Ремонтна кампанія виходить на фінішну пряму і до початку осінньо-зимового періоду всі дев'ять блоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи протягом найскладніших місяців", - прокоментував в.о. голови правління Енергоатома Петро Котін.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Умєров звільнив чотирьох заступників, реформує систему оборонних закупівель
ТОП-НОВИНИ
|НАТО очолив прихильник України, здатний впоратися з Трампом, - Bloomberg
|Мінфін готує масштабну перевірку ефективності податкових пільг. Це вимога МВФ
|Міністр фінансів: Дія City не приносить особливих бенефітів для держави. Може, в майбутньому
|Данія інвестує €563 мільйонів в оборонну промисловість України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна починає будувати інфраструктуру для першої плавучої електростанції
|Енергоатом вивів енергоблок із планового ремонту
|Фармкомпанія «Дарниця» вийшла на ринок Ізраїлю
|«Нова пошта» підвищує тарифи з 1 жовтня: скільки доведеться платити за посилки
|Головою наглядової ради Енергетичної компанії України обрали Пітера Стайлза
|«ПриватБанк» продав 245 АЗС, які колись контролював «Приват»
Бізнес
|Redmi Watch 5 Lite: AMOLED-дисплей, дзвінки через Bluetooth і автономність до 18 днів за $48
|Meta показала «бюджетну» гарнітуру Quest 3S — чип Snapdragon XR2 Gen 2, автономність 2,5 години та ціна у $300
|Канада і Франція спільно допомагатимуть Україні посилювати захист у кіберпросторі
|Конкурент Samsung Galaxy Ring: Meizu представила StarV Ring 2
|Шкідливе ПЗ Infostealer обходить новий захист браузера Chrome
|Чипсет MediaTek Dimensity 9400 перевершив Apple A18 Pro в тесті продуктивності GPU
|SpaseX запустить за два роки близько п'яти безпілотних кораблів Starship на Марс