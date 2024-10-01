Енергоатом вивів енергоблок із планового ремонту

На одній із атомних електростанцій вийшов із планового ремонту енергоблок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"1 жовтня, після планово-попереджувального ремонту, фахівці Енергоатома успішно під'єднали до енергомережі енергоблок однієї з АЕС. Триває набір потужності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після виходу блоку на повну потужність вітчизняна енергосистема зміцниться на 1000 МВт.

"Ремонтна кампанія виходить на фінішну пряму і до початку осінньо-зимового періоду всі дев'ять блоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи протягом найскладніших місяців", - прокоментував в.о. голови правління Енергоатома Петро Котін.