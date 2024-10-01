Фармкомпанія «Дарниця» вийшла на ринок Ізраїлю

Фармацевтична компанія "Дарниця" зареєструвала в Ізраїлі свій перший лікарський засіб. Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ізраїль - країна із суворою регуляторною системою. Вимоги до якості та ефективності лікарських засобів тут одні з найвищих у світі. Реєстрація лікарського засобу "Дарниці" у цій країні доводить беззаперечну якість, ефективність і безпечність українських ліків", - зазначили у компанії.

Українська фармкомпанія зареєструвала в Ізраїлі препарат для лікування і профілактики кандидозних інфекцій.

Нещодавно лікарський засіб "Дарниці" для місцевого лікування гострих запальних захворювань ротової порожнини та горла успішно пройшов реєстрацію у Молдові.

Також антибактеріальний лікарський засіб для системного лікування та профілактики інфекційних захворювань був зареєстрований у Боснії і Герцеговині. А в Новій Зеландії зареєстровано лікарський засіб, який застосовується у комплексному лікуванні гострої та хронічної серцевої недостатності, гострої та хронічної ниркової недостатності, нефротичного синдрому, захворювань печінки та артеріальної гіпертензії.

Загалом "Дарниця" постачає ліки вже до 21 країни світу.